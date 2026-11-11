Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 279,90 euro invece di 319,90 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Nero e bianco allo stesso prezzo

Le varianti 8/256 GB nera e bianca risultavano entrambe a 279,90 euro. Va selezionata la finitura desiderata e controllato il riepilogo: il prezzo non va esteso automaticamente a colori o memorie non verificati.

La batteria è il tratto distintivo

Gli 8.340 mAh al silicio-carbonio sono molti per uno smartphone. POCO abbina ricarica cablata a 67 W e inversa fino a 22,5 W. Capacità elevata significa più autonomia, ma anche peso e dimensioni da valutare se si preferiscono telefoni compatti.

Display e processore

Il pannello AMOLED da 6,83 pollici ha risoluzione 1.5K e luminosità di picco dichiarata fino a 3.500 nit. Snapdragon 6s Gen 4 gestisce l’uso quotidiano e la connettività 5G, senza posizionarsi come chip da gaming estremo.

Fotocamera e software

La principale da 50 MP usa stabilizzazione ottica. HyperOS 3 è basato su Android 16 e include gli strumenti Google più recenti. A 279,90 euro il pacchetto convince soprattutto chi mette autonomia e schermo davanti a dimensioni contenute e fotografia da top di gamma.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.