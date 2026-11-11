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POCO X8 arriva già a 279,90 euro: batteria da 8.340 mAh e AMOLED da 3.500 nit

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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POCO X8 nero su un tavolo da picnic durante una gita

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 279,90 euro invece di 319,90 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

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Nero e bianco allo stesso prezzo

Le varianti 8/256 GB nera e bianca risultavano entrambe a 279,90 euro. Va selezionata la finitura desiderata e controllato il riepilogo: il prezzo non va esteso automaticamente a colori o memorie non verificati.

La batteria è il tratto distintivo

Gli 8.340 mAh al silicio-carbonio sono molti per uno smartphone. POCO abbina ricarica cablata a 67 W e inversa fino a 22,5 W. Capacità elevata significa più autonomia, ma anche peso e dimensioni da valutare se si preferiscono telefoni compatti.

Display e processore

Il pannello AMOLED da 6,83 pollici ha risoluzione 1.5K e luminosità di picco dichiarata fino a 3.500 nit. Snapdragon 6s Gen 4 gestisce l’uso quotidiano e la connettività 5G, senza posizionarsi come chip da gaming estremo.

Fotocamera e software

La principale da 50 MP usa stabilizzazione ottica. HyperOS 3 è basato su Android 16 e include gli strumenti Google più recenti. A 279,90 euro il pacchetto convince soprattutto chi mette autonomia e schermo davanti a dimensioni contenute e fotografia da top di gamma.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

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POCO X8, Smartphone 8+256GB, Nero, Batteria 8340mAh, HyperCharge 67W | 3500 nits...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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