Tra gli smartphone compatti, il POCO X8s da 8/256 GB ha una combinazione poco comune: display da 6,35 pollici e batteria da 6.330 mAh. Per il Black Friday la versione nera è proposta su Amazon a 429,90 euro anziché 529,90 euro, con 100 euro di riduzione. È una cifra interessante per chi vuole un telefono più maneggevole senza ritrovarsi a cercare una presa a metà giornata, ma prima di scegliere guarderei con attenzione anche la versione superiore.

Lo smartphone che mancava nella fascia media: ottimo rapporto qualità prezzo

Un display da 6,35 pollici è relativamente compatto. Quello del POCO X8s è un LTPO AMOLED Full HD+ fino a 120 Hz: un buon equilibrio tra fluidità e consumi. Non è un telefono minuscolo, ma è più maneggevole di molti modelli vicini ai sette pollici.

La batteria da 6.330 mAh è il dato che rende questa impostazione più interessante. L’autonomia effettiva dipenderà sempre da rete, luminosità e uso della fotocamera, mentre la ricarica da 100 W promette tempi brevi quando serve recuperare energia. Il processore Snapdragon 7 Gen 4 e gli 8 GB di RAM della versione in offerta sono una base solida per applicazioni quotidiane e multitasking; non serve presentarlo come un top di gamma per riconoscerne il valore.

Fotocamera e varianti

La tripla fotocamera comprende un teleobiettivo periscopico da 50 MP, una presenza ancora poco scontata in questa fascia. Da sola la risoluzione non dice come scatterà di notte o quanto sarà convincente lo zoom, ma la scelta di un tele dedicato è più utile di un sensore macro aggiunto soltanto per aumentare il numero delle fotocamere. Completano la dotazione la certificazione IP68, il supporto Dual SIM anche con eSIM e Android 16.

La variante da 12/512 GB costa 519,90 euro: sono 90 euro in più per 4 GB di RAM e il doppio dello spazio. Per foto, video e giochi installati a lungo la differenza può avere senso; per messaggistica, navigazione, streaming e scatti occasionali resterei sugli 8/256 GB. Se il formato è la priorità, nella nostra guida ai migliori smartphone compatti trovi altri modelli da confrontare. Abbiamo inoltre già raccontato il debutto italiano del POCO X8s: il prezzo di oggi ripropone la soglia della promozione di lancio, quindi non lo definirei un nuovo minimo storico.

Il mio personale giudizio sull’offerta

A 429,90 euro lo consiglierei a chi cerca soprattutto ergonomia, autonomia e una scheda tecnica completa, senza passare a un telefono ingombrante e particolarmente costoso. La riduzione di 100 euro è reale rispetto al prezzo indicato di 529,90 euro, ma l’offerta era già comparsa al lancio: il vantaggio del Black Friday sta nella possibilità di ritrovarla, non in un record inedito. Prezzo e disponibilità erano quelli riportati nell’offerta verificata il 25 novembre 2026 e possono cambiare.