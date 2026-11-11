Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 429,90 euro invece di 529,90 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Due tagli di memoria e tre colori

Su Amazon il modello 8/256 GB è proposto a 429,90 euro, mentre il 12/512 GB costa 519,90 euro. POCO annuncia Black, Blue e White. Prezzo e disponibilità possono cambiare tra colore e memoria: il link apre la ricerca esatta per evitare di collegare un ASIN non verificato.

Un compatto vero per gli standard attuali

Il display LTPO AMOLED misura 6,35 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh fino a 120 Hz. È più piccolo dei pannelli da 6,8 pollici ormai comuni e dovrebbe risultare più gestibile con una mano.

Snapdragon e grande batteria

Snapdragon 7 Gen 4 lavora con 8 o 12 GB di RAM. La batteria da 6.330 mAh usa ricarica a 100 W: un dato notevole in un corpo compatto. Restano da valutare calore, autonomia reale e disponibilità del caricatore nella confezione.

Il teleobiettivo fa la differenza

La tripla fotocamera include un teleobiettivo periscopico da 50 MP, elemento raro nella fascia. Sono presenti Dual SIM, eSIM e IP68. Il prezzo Amazon è più alto di quello ottenibile sullo store Xiaomi con coupon, quindi confronterei entrambi prima di decidere.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.