I Powerbeats Fit Orange Sparkle scendono da 229,95 a 109 euro. Il taglio del 53% porta questa variante al minimo dell’anno. La scheda parla di ANC e 30 ore, ma per auricolari sportivi la domanda decisiva è un’altra: restano al loro posto quando aumenta il ritmo?

Se corri o fai circuiti, guarda prima le alette

Le wingtips flessibili si appoggiano nella conca dell’orecchio e stabilizzano l’auricolare senza il gancio esterno dei Powerbeats Pro. Beats le ha rese più flessibili rispetto alle Fit Pro e aggiunge quattro misure di gommini. La tenuta resta personale: conviene eseguire il test di vestibilità e provare più taglie.

Se ti alleni all’aperto, la modalità Trasparenza conta più dell’ANC

La cancellazione attiva aiuta in palestra o sui mezzi; in strada preferirei la modalità Trasparenza per percepire traffico e persone. L’Adaptive EQ e l’Audio Spaziale personalizzato completano l’ascolto, ma sicurezza e stabilità vengono prima della scena sonora.

ANC e modalità Trasparenza;

alette flessibili e quattro misure di gommini;

certificazione IPX4 per auricolari e custodia;

fino a 7 ore per carica e 30 ore totali con custodia;

chip Apple H1 e compatibilità tramite app Beats su Android.

Autonomia: bene per una settimana, non per un’ultramaratona

Le 7 ore continuative diventano fino a 30 con la custodia. Cinque minuti di Fast Fuel aggiungono circa un’ora. Il cavo USB-C e l’alimentatore non sono inclusi: una scelta poco elegante al prezzo di listino, più accettabile a 109 euro se si possiede già un caricatore.

Apple e Android: esperienza diversa, non incompatibilità

Su iPhone il chip H1 abilita cambio automatico, Condivisione audio, “Ehi Siri” e Dov’è. Su Android l’app Beats offre abbinamento, controlli, stato batteria, localizzazione e test della vestibilità. Chi usa Android non compra auricolari mutilati, anche se l’integrazione Apple resta più profonda.

Il verdetto sportivo

A 109 euro li sceglierei per corsa, palestra e uso quotidiano se si preferisce una tenuta più stabile dei normali true wireless. Non li prenderei per nuoto: IPX4 protegge da sudore e schizzi, non dall’immersione. L’offerta è legata all’arancione acceso; nel riepilogo controllerei colore, venditore e condizioni di reso, utili se la forma non si adatta al proprio orecchio.