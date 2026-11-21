I Ray-Ban Meta Skyler Gen 2 con lenti Transitions passano da 499 a 374,25 euro. Lo sconto è importante, ma la domanda giusta non è se siano “futuristici”: è se fotocamera, audio e assistente vocale riescano davvero a essere utili in un paio di occhiali che si indosserebbe comunque.

La tecnologia prova finalmente a scomparire

La montatura Skyler conserva un aspetto riconoscibile e le lenti Transitions passano dalla trasparenza alla tonalità ametista con la luce. La fotocamera da 12 MP registra video fino al 3K, mentre cinque microfoni raccolgono voce e ambiente. Gli altoparlanti open-ear permettono di ascoltare musica, indicazioni e chiamate senza chiudere completamente il canale uditivo.

Meta AI aggiunge comandi vocali, risposte contestuali e traduzione in tempo reale nelle lingue supportate. L’autonomia dichiarata arriva a 8 ore, con altre 48 ore fornite dalla custodia. Uso della fotocamera, volume e assistente incidono naturalmente sul dato reale.

La custodia mantiene l’aspetto di un normale astuccio Ray-Ban e rende la ricarica meno invasiva: gli occhiali si ripongono come un accessorio tradizionale, senza aggiungere un altro dispositivo evidente sulla scrivania. È una piccola scelta progettuale, ma aiuta davvero l’uso quotidiano.

Il limite non è soltanto il prezzo

Registrare dal proprio punto di vista è comodo per viaggi, sport e momenti familiari, ma richiede attenzione alla privacy delle persone intorno. Gli indicatori di acquisizione non sono un dettaglio da nascondere e in alcuni luoghi filmare può essere inopportuno o vietato. Anche l’assistente dipende da connessione, account e funzioni disponibili in Italia.

A 374,25 euro li considererei per chi crea contenuti brevi, viaggia molto o usa spesso chiamate e audio senza voler indossare auricolari. Restano superflui se la priorità è semplicemente avere buoni occhiali da sole. Prima dell’acquisto controllerei forma Skyler, misura e lenti Transitions: sono proprio questi elementi a giustificare parte del prezzo della variante in offerta.