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Razer Seiren V3 Chroma a 79,99 euro: il microfono RGB dimezza la distanza dai modelli base

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Microfono USB bianco con illuminazione RGB su una scrivania

Il Razer Seiren V3 Chroma nella versione bianca costa 79,99 euro con uno sconto del 20%. A questa cifra diventa una proposta interessante per streaming, videochiamate e registrazioni vocali, soprattutto per chi vuole un microfono USB pronto all’uso ma con controlli più completi dei modelli economici.

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Capsula da 16 mm e registrazione fino a 96 kHz

Il Seiren V3 Chroma usa una capsula a condensatore da 16 mm con diagramma supercardioide. La scelta aiuta a privilegiare la voce e a ridurre parte dei rumori provenienti dai lati, anche se nessun microfono può eliminare una stanza molto riverberante o una tastiera meccanica rumorosa. La conversione arriva a 24 bit e 96 kHz, più che sufficiente per contenuti online e parlato.

La connessione USB-C rende l’installazione immediata. È presente anche l’uscita da 3,5 mm per ascoltare la propria voce senza il ritardo introdotto dal software. Il supporto integra un sistema antiurto, utile contro piccoli colpi alla scrivania, ma una buona posizione del microfono continua a fare la differenza.

Il sensore superiore non serve solo a silenziare il microfono

Un tocco sulla parte superiore attiva il mute, mentre i controlli permettono di regolare guadagno e volume. Razer aggiunge un limitatore digitale che prova a contenere i picchi improvvisi: è una rete di sicurezza comoda durante le dirette, non un sostituto di una regolazione iniziale corretta.

  • RGB Chroma reattivo e personalizzabile;
  • diagramma supercardioide orientato alla voce;
  • monitoraggio diretto tramite cuffie;
  • compatibilità con Razer Synapse per filtri e regolazioni.

A 79,99 euro è più convincente del solito

Lo consiglierei a chi desidera un setup coordinato e vuole controlli immediati senza acquistare un’interfaccia audio. Chi registra strumenti, più persone o podcast complessi dovrebbe invece valutare un microfono con diagrammi selezionabili oppure una soluzione XLR.

Il prezzo indicato riguarda la variante bianca associata a questo ASIN. Colore, venditore e disponibilità possono cambiare rapidamente durante il Black Friday: controllerei il riepilogo prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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