Il realme 16 5G da 256 GB è proposto a 269,99 euro su Amazon, contro un prezzo di riferimento di 379,99 euro. Lo sconto indicato è quindi vicino al 29% e, guardando schermo AMOLED a 120 Hz, batteria da 6.550 mAh e connettività 5G, la cifra è interessante. C’è però un dettaglio che non ignorerei: l’inserzione parla di 6 GB di RAM, mentre la scheda ufficiale italiana consultata riporta la configurazione 8/256 GB.

La discrepanza sulla RAM viene prima dello sconto

Non significa automaticamente che l’offerta sia sbagliata: potrebbe trattarsi di una variante destinata a un altro mercato, di una descrizione non aggiornata oppure di un semplice errore nella scheda Amazon. Proprio per questo non darei per scontato di ricevere il modello italiano da 8 GB. Prima del pagamento controllerei il codice esatto del prodotto, il nome del venditore, chi gestisce la spedizione, la garanzia e le informazioni riportate nel riepilogo dell’ordine.

Se l’articolo fosse effettivamente una versione 6/256 GB importata, non sarebbe necessariamente inutilizzabile: 6 GB possono bastare per un impiego normale. Cambierebbero però il valore dell’offerta e la tranquillità dell’acquisto. In caso di descrizione ambigua preferisco conservare uno screenshot dell’inserzione e, se possibile, chiedere conferma al venditore. È un controllo di pochi minuti che evita di scoprire la differenza solo dopo aver configurato il telefono.

Perché il realme 16 resta interessante

Al netto della variante, la base tecnica è equilibrata. Il display AMOLED da 6,57 pollici ha risoluzione Full HD+ di 2.372 × 1.080 pixel e frequenza fino a 120 Hz. Rispetto ai comuni LCD economici offre neri più profondi, maggiore fluidità e una superficie ancora gestibile. Il lettore di impronte è integrato nello schermo, una soluzione che contribuisce a un aspetto più pulito.

Il Dimensity 6400 Turbo è un processore 5G pensato per consumi contenuti e uso quotidiano. Non lo comprerei come telefono da gioco estremo, ma è coerente con navigazione, social, foto, streaming e applicazioni di produttività. La memoria interna è UFS 2.2 e il produttore indica anche il supporto microSD: avere 256 GB di partenza, con la possibilità di espandere lo spazio, è un vantaggio per chi conserva video, musica o mappe offline.

Batteria grande senza trasformarlo in un mattone

La batteria tipica da 6.550 mAh è un altro elemento distintivo. realme dichiara la ricarica a 45 W e un peso di circa 181 grammi, un equilibrio interessante perché molti telefoni con batterie molto capienti superano più facilmente i 200 grammi. L’autonomia concreta va sempre valutata nell’uso reale, ma qui la capacità offre un margine rassicurante per giornate lunghe, hotspot e navigazione GPS.

Tra le dotazioni meno scontate ci sono il trasmettitore a infrarossi, utile per comandare TV e climatizzatori, e l’interfaccia realme UI 7. Fotocamere e qualità video meritano invece aspettative proporzionate al prezzo: la priorità di questo modello è l’equilibrio fra schermo, batteria, memoria e 5G, non sostituire un top di gamma fotografico.

Quello che confronterei prima di decidere

Nella fascia intorno ai 270 euro esistono telefoni che puntano maggiormente sulla fotocamera, altri che offrono aggiornamenti più lunghi e altri ancora che rinunciano a parte della batteria per un corpo più sottile. Io partirei quindi dalle priorità: se servono molta memoria, display fluido e autonomia, il realme 16 è centrato; se la fotografia notturna o il supporto software pluriennale vengono prima di tutto, confronterei le alternative senza fermarmi allo sconto percentuale.

Controllerei anche il contenuto della confezione e la presenza dell’alimentatore, perché può variare in base al mercato. La ricarica a 45 W è utile solo con un accessorio compatibile e il costo di un caricatore separato va eventualmente aggiunto al totale. Sono dettagli meno visibili del prezzo, ma incidono sull’esperienza dal primo giorno.

La mia conclusione sull’offerta

A 269,99 euro lo prenderei in considerazione se cercassi un medio gamma con AMOLED 120 Hz, 256 GB e molta autonomia. Non procederei però finché la configurazione non fosse chiara. Se la pagina conferma 8/256 GB, venditore affidabile e garanzia italiana, il rapporto fra dotazione e prezzo diventa molto convincente. Se resta indicata la variante 6/256 GB, la confronterei con il prezzo del modello ufficiale italiano prima di scegliere. In ogni caso, vanno ricontrollati prezzo, disponibilità e versione selezionata direttamente nel carrello.