realme 16 Pro+ a 417 euro: il nuovo medio gamma ha numeri da top, ma il dettaglio migliore è un altro

Il nuovo realme 16 Pro+ 5G da 8/256 GB è già sceso a 417,10 euro. Amazon mostra un taglio del 21% rispetto ai 529,99 euro indicati e, per uno smartphone arrivato da poco, è una riduzione che cambia parecchio il giudizio: non costa più come un aspirante top di gamma, ma conserva quasi tutta la scheda tecnica con cui prova a sfidarlo.

La fotocamera da 200 MP attira, il teleobiettivo convince

Il sensore principale da 200 MP è stabilizzato otticamente, ma non comprerei mai un telefono contando soltanto i megapixel. Il dato più interessante è il teleobiettivo da 50 MP con OIS e ingrandimento ottico 3,5x: permette ritratti più naturali e dettagli lontani senza affidarsi subito allo zoom digitale. L’ultra-grandangolare da 8 MP è invece il componente più ordinario del gruppo.

Il display AMOLED curvo da 6,8 pollici raggiunge 144 Hz e una risoluzione di 2800 × 1280 pixel. Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria non lo trasformano nel telefono più potente in assoluto, ma costituiscono una base equilibrata per fotografie, social, multitasking e giochi.

Anche la protezione IP69K merita più attenzione del solito slogan: indica una costruzione pensata per resistere a polvere, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione nelle condizioni previste dai test. Non significa che ogni danno da liquido venga coperto dalla garanzia, ma riduce una delle rinunce tipiche della fascia media.

Il dato migliore è la batteria

La vera differenza, secondo me, la fanno i 7.000 mAh racchiusi in uno spessore dichiarato di circa 8,5 mm. È una capacità nettamente superiore ai classici 5.000 mAh e si accompagna alla ricarica da 80 W. Nella variante mostrata è presente anche l’adattatore: un dettaglio da controllare nel riepilogo, perché configurazioni diverse possono avere dotazioni differenti.

fotocamera principale da 200 MP con OIS;

teleobiettivo da 50 MP, zoom ottico 3,5x e OIS;

batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80 W;

display AMOLED da 6,8 pollici a 144 Hz;

protezione IP69K e doppia SIM.

A chi lo consiglierei

A 417,10 euro lo vedo bene per chi vuole molta autonomia e una fotocamera più versatile della media senza superare i 500 euro. Chi cerca prestazioni da gaming estremo dovrebbe guardare uno Snapdragon serie 8; chi non ama schermi grandi e curvi, invece, difficilmente cambierà idea. Prima dell’ordine controllerei colore Gold, memoria 8/256 GB e presenza dell’adattatore: sulla stessa pagina convivono più varianti.