Con gli smartphone economici guardo prima ciò che può diventare fastidioso ogni giorno: autonomia, memoria e fluidità. Il realme C100 5G 4/128 GB, proposto dal 19 novembre a 170,99 euro invece di 179,99 euro, mette davanti una batteria da 6.600 mAh e un display a 144 Hz. Qui trovi la pagina dell’offerta realme C100 5G.

Perché la batteria è il vero argomento

I 6.600 mAh sono molti per questa fascia. L’autonomia reale dipende da luminosità, segnale e applicazioni, ma la capacità offre più margine rispetto ai classici 5.000 mAh. La ricarica da 45 W evita inoltre che una batteria grande diventi necessariamente lenta da rifornire.

Il 144 Hz non cancella la risoluzione HD+

Lo schermo da 6,8 pollici può arrivare a 144 Hz e rende più fluidi scorrimento e animazioni. La risoluzione è però 1570 × 720 pixel: il pannello privilegia fluidità e consumi, non la massima nitidezza. È un compromesso che accetterei per social, video e navigazione, meno se si leggono per ore documenti con caratteri piccoli.

Il Dimensity 6300 porta connettività 5G e prestazioni corrette per le attività comuni. I 4 GB di RAM sono il limite più evidente: non lo sceglierei per multitasking pesante o giochi impegnativi. I 128 GB possono invece essere ampliati tramite microSD, un vantaggio concreto in una fascia dove lo spazio finisce in fretta.

Una scheda tecnica pensata per durare la giornata

La scelta di usare memoria eMMC 5.1, anziché una più veloce UFS, ricorda che siamo davanti a un modello economico: installazioni e apertura delle applicazioni pesanti possono richiedere qualche istante in più. Dall’altra parte, la combinazione tra chip a consumi contenuti, pannello HD+ e batteria molto grande è costruita con un obiettivo chiaro. realme non prova a imitare un top di gamma; prova a far usare il telefono a lungo senza cercare una presa.

La scocca da 224 grammi è il prezzo fisico di questa autonomia. Prima di comprarlo controllerei le dimensioni, soprattutto se il telefono finirà spesso in una tasca stretta. Android con realme UI 7 offre le funzioni moderne attese, ma con 4 GB eviterei di lasciare troppe app pesanti attive in background.

A chi lo consiglierei

Lo vedo bene come primo smartphone 5G, telefono di lavoro essenziale o dispositivo per chi vuole soprattutto arrivare a sera senza ansia. Pesa circa 224 grammi, quindi non è la scelta per chi cerca leggerezza. A 170,99 euro il taglio è piccolo, ma la dotazione è centrata: comprerei questo modello per la batteria, non per inseguire numeri da fascia alta.

Prezzo e disponibilità

La promozione programmata indica realme C100 5G 4/128 GB a 170,99 euro dal 19 novembre 2026, rispetto a 179,99 euro. Prezzo, coupon, variante, venditore e disponibilità possono cambiare rapidamente: prima di acquistare consiglio di controllare l’importo finale nella pagina Amazon.