Il realme Note 70T con 256 GB passa da 139,99 a 132,99 euro. Lo sconto è appena del 5%, ma il prezzo è comunque il minimo dell’anno rilevato. A questa cifra non cerco effetti speciali: cerco batteria, spazio, chiamate affidabili e un’interfaccia che non renda faticose le operazioni normali.

Prima sfatiamo i “12 GB di RAM”

La memoria fisica è 4 GB. realme arriva a 12 GB sommando RAM dinamica ricavata dall’archiviazione, che non ha la stessa velocità della memoria reale. Può aiutare a conservare qualche app in background, ma non trasforma il telefono in un modello da 12 GB. È meglio saperlo prima, senza penalizzare un prodotto che costa poco.

La batteria è il motivo principale

I 6.000 mAh sono abbinati a ricarica da 15 W e carica inversa da 6 W. L’autonomia dovrebbe essere il suo punto forte; la ricarica, invece, richiede pazienza. È il classico telefono che si carica la notte e prova a non chiedere attenzione durante la giornata.

4 GB di RAM fisica, espandibile virtualmente fino a 12 GB;

256 GB di memoria e slot microSD condiviso con la seconda SIM;

display da 6,74 pollici HD+ a 90 Hz;

UNISOC T7250, 4G e Android 15;

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 15 W.

Dove sono stati fatti i tagli

Il pannello è HD+ con picco dichiarato di 563 nit. Il processore UNISOC T7250 e la fotocamera posteriore da 13 MP sono adatti a messaggi, navigazione, foto occasionali e videochiamate, non a giochi pesanti o fotografia ambiziosa. La fotocamera anteriore è da 5 MP.

ArmorShell non significa indistruttibile

La struttura è promossa come resistente a urti, polvere e schizzi quotidiani. È un vantaggio per lavoro, scuola o secondo telefono, ma non va confuso con una certificazione da rugged professionale. Userei comunque una custodia, peraltro indicata nella confezione insieme alla pellicola applicata.

Per chi ha davvero senso

Lo vedo per genitori, anziani già abituati ad Android, seconda SIM, lavoro sul campo leggero o telefono di emergenza con tanta memoria. A 132,99 euro i 256 GB e la batteria compensano molti limiti. Chi desidera 5G, una buona fotocamera notturna o ricarica rapida dovrebbe salire di fascia. Controllerei che la variante sia davvero 256 GB: la gamma comprende anche tagli inferiori.