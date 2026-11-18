Il REDMI 17 nella versione 4/256 GB e colorazione Orange scende a 227,90 euro. Lo sconto è contenuto, ma la proposta resta interessante per chi privilegia autonomia, memoria interna e un display molto grande. C’è però una precisazione importante: nonostante qualche titolo commerciale possa generare confusione, questa configurazione con Helio G91-Ultra è 4G, non 5G. Vedi Xiaomi REDMI 17 4/256 GB su Amazon.

Un telefono pensato per l’autonomia

Il suo punto forte è la batteria da 7.500 mAh. È una capacità nettamente superiore a quella dei comuni smartphone economici e può fare comodo a chi usa molto mappe, video, social o hotspot. La ricarica da 45 W è adeguata alla fascia e c’è anche la ricarica inversa cablata fino a 22,5 W, utile in emergenza per alimentare cuffie o un altro dispositivo.

Il caricatore potrebbe non essere incluso nella confezione: è un dettaglio da controllare nella pagina Amazon. Per sfruttare correttamente la ricarica rapida serve un alimentatore compatibile, quindi il prezzo complessivo va valutato anche in base agli accessori già disponibili a casa.

Schermo grande, ma senza inseguire la risoluzione

Il pannello da 6,9 pollici può arrivare a 120 Hz, caratteristica piacevole nello scorrimento dell’interfaccia. La risoluzione 1600 × 720 pixel resta però da prodotto economico: chi legge molto testo da vicino o guarda contenuti ad alta definizione noterà una minore nitidezza rispetto a un Full HD+.

È una scelta che aiuta consumi e prezzo. Io lo considererei soprattutto come telefono pratico, per messaggistica, chiamate, video, navigazione e app quotidiane, non come dispositivo dedicato al gaming impegnativo o alla fotografia più ambiziosa.

256 GB sono il vero vantaggio

I 4 GB di RAM rappresentano il limite più evidente: vanno bene per un uso normale, ma richiedono un po’ di disciplina nel multitasking. I 256 GB di archiviazione, invece, sono generosi e riducono il rischio di restare senza spazio. Il processore Helio G91-Ultra punta più all’efficienza che alla potenza e conferma l’assenza del 5G.

La fotocamera principale da 50 MP può essere sufficiente con buona luce, purché non si pretenda la resa di un medio gamma superiore. La presenza di HyperOS 3 rende l’esperienza familiare a chi arriva da altri Xiaomi o Redmi.

Per chi ha senso

Lo consiglierei a chi vuole uno schermo ampio, tanta memoria e una batteria fuori scala, magari come telefono da lavoro o per una persona che non vuole ricaricare ogni sera. Non lo sceglierei, invece, se il 5G è un requisito indispensabile o se si usano molte applicazioni pesanti contemporaneamente.

La variante Orange ha personalità e non passa inosservata. Il prezzo verificato è 227,90 euro: controllerei sempre venditore, contenuto della confezione e denominazione esatta della variante prima dell’ordine.

Le rinunce da accettare consapevolmente

La memoria e la batteria sono generose, ma 4 GB di RAM e pannello HD+ indicano chiaramente dove Xiaomi ha contenuto i costi. Dopo molti aggiornamenti o con numerose app in avvio automatico, qualche ricaricamento sarà normale. Disattivare funzioni inutili e limitare le app più aggressive può mantenere il sistema più reattivo.

Il 4G resta perfettamente utilizzabile per messaggi, streaming e navigazione nella maggior parte delle zone. Il 5G diventa più importante se si cambia raramente telefono, si vive in un’area molto coperta o si usa spesso l’hotspot. È quindi una rinuncia valutabile, non un errore nascosto da ignorare.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, Xiaomi REDMI 17 4/256 GB costa 227,90 euro invece di 239,90 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.