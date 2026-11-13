Le Redmi Headphones Neo hanno raggiunto il minimo storico su Amazon in entrambe le colorazioni coinvolte nella promozione. Le bianche e le blu costano 39,99 euro, con prezzi di riferimento rispettivamente di 59,69 e 59,99 euro. Sono vendute e spedite da Amazon. I collegamenti sono affiliati e non modificano il prezzo finale.

A questa cifra trovo interessante soprattutto la combinazione tra formato over-ear, cancellazione attiva del rumore e collegamento audio tramite USB. Le cuffie circondano l’orecchio, pesano circa 263 grammi e sono pensate per viaggi, studio e lavoro. La comodità resta soggettiva, soprattutto per chi porta gli occhiali o usa cuffie per molte ore consecutive.

L’ANC può adattarsi al rumore dell’ambiente

Xiaomi dichiara un’attenuazione massima fino a 42 dB. Si possono selezionare tre livelli fissi oppure lasciare intervenire la modalità adattiva, che modifica la cancellazione in base ai rumori rilevati. È una funzione utile su autobus, treni e negli uffici condivisi, ma il valore massimo dichiarato non significa che ogni frequenza venga ridotta di 42 dB.

I tre microfoni con elaborazione dedicata lavorano invece sulle chiamate, cercando di separare la voce dai rumori circostanti. Questa funzione migliora ciò che sente l’interlocutore ed è distinta dall’ANC usato durante l’ascolto. Xiaomi indica inoltre una riduzione del vento durante le chiamate fino a velocità di 5 m/s.

Driver da 40 mm e audio Hi-Res soltanto via cavo USB

All’interno dei padiglioni troviamo driver dinamici da 40 mm con diaframma composito rivestito in titanio. La taratura punta su bassi presenti, mentre l’app Xiaomi Earbuds permette di scegliere quattro profili EQ o creare una regolazione personalizzata. Il Bluetooth 5.4 supporta il collegamento contemporaneo a due dispositivi e Google Fast Pair semplifica l’abbinamento con gli smartphone Android compatibili.

La certificazione Hi-Res riguarda l’ascolto cablato tramite USB Audio. Servono un cavo USB-C capace di trasferire dati e un telefono o computer compatibile con l’uscita audio USB. Xiaomi precisa che il cavo necessario non è incluso. Non confonderei quindi questa modalità con un comune collegamento analogico da 3,5 mm, che non fa parte della dotazione indicata.

Le 72 ore sono misurate senza cancellazione attiva

La batteria ha una capacità di 600 mAh e l’autonomia dichiarata arriva a 72 ore. Il test del produttore è stato eseguito con ANC disattivato, codec AAC e volume al 50%; utilizzando la cancellazione o ascoltando a volume più alto la durata diminuisce. La ricarica rapida offre fino a cinque ore di riproduzione con dieci minuti collegati alla corrente.

È un’autonomia che riduce la frequenza delle ricariche e rende le cuffie adatte anche a più giorni lontano da casa. La porta USB-C viene impiegata sia per alimentazione sia per l’audio cablato compatibile. Una ricarica completa richiede circa due ore secondo la documentazione Xiaomi.

Bianco o blu: prezzo e funzioni non cambiano

Le due varianti condividono caratteristiche e prezzo, quindi sceglierei soltanto in base al colore. La versione bianca parte da un riferimento leggermente inferiore, ma entrambe costano 39,99 euro e il risparmio reale è vicino ai 20 euro. La colorazione nera esiste, ma non risulta compresa nella stessa promozione segnalata.

In questa fascia è difficile trovare insieme ANC adattivo, doppia connessione, audio USB e 72 ore dichiarate. Chi preferisce un modello più compatto o cerca una cancellazione più efficace può confrontare altre proposte nella nostra guida alle migliori cuffie. Prima dell’ordine controllerei colore, ASIN, venditore e prezzo nel riepilogo: l’offerta è stata verificata il 13 novembre 2026 e può cambiare senza preavviso.

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