Redmi Note 15 Pro 5G 12/512 GB scende a 332 euro: memoria enorme e fotocamera da 200 MP

Il Redmi Note 15 Pro 5G da 12+512 GB scende a 332 euro su Amazon.

Dodici gigabyte di RAM, 512 GB di memoria e 332 euro: il Redmi Note 15 Pro 5G entra in una fascia di prezzo nella quale diventa difficile ignorarlo. Se stai confrontando più modelli, trovi un quadro più ampio nella nostra guida ai migliori smartphone di fascia media; se invece vuoi controllare subito disponibilità e prezzo, il Redmi Note 15 Pro 5G è disponibile su Amazon a 332 euro.

Il taglio da 512 GB cambia il giudizio sul prezzo

Il prezzo consigliato indicato per questa variante è di 449,90 euro. Il ribasso è quindi di 117,90 euro, pari a circa il 26%. Non lo definisco minimo storico perché, in assenza di uno storico completo e verificabile per questa specifica variante, sarebbe una promessa inutile. Il dato concreto è già abbastanza interessante: a 332 euro si porta a casa la configurazione da 12+512 GB, non il modello base usato spesso per rendere più vistosa una promozione.

Per chi conserva molte foto, scarica serie prima di un viaggio o usa lo smartphone anche per lavoro, mezzo terabyte evita parecchie rinunce. Io, che tra siti, e-commerce e contenuti mi ritrovo spesso con file e applicazioni più pesanti del previsto, considero la memoria abbondante una caratteristica pratica prima ancora che un numero da scheda tecnica.

Con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, questa è la variante più interessante per chi tiene il telefono a lungo.

Schermo, batteria e fotocamera: pragmatico e qualitativo

Il grande AMOLED da 6,83 pollici arriva a 120 Hz e ha una risoluzione di 2772×1280 pixel. È il tipo di pannello che rende piacevoli lettura, video e navigazione, anche se le dimensioni fanno di questo Redmi un telefono poco adatto a chi cerca compattezza.

La batteria da 6.580 mAh è uno degli argomenti più convincenti del modello. La ricarica cablata si ferma a 45 W: adeguata, senza essere tra le più veloci della categoria. Nella confezione non è incluso l’alimentatore, dettaglio da mettere in conto se non ne possiedi già uno USB-C compatibile.

Sul retro c’è una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica. Il numero, da solo, non garantisce fotografie eccellenti in ogni condizione; offre però margine per ritagliare gli scatti e rappresenta una dotazione insolita a questo prezzo. La secondaria ultra-grandangolare da 8 MP è decisamente più ordinaria.

Scheda tecnica del Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 GB

Caratteristica Specifica Display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici, 2772×1280 pixel, fino a 120 Hz Processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 5G Memoria 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione Fotocamere posteriori Principale da 200 MP con OIS + ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera frontale 20 MP Batteria 6.580 mAh Ricarica 45 W via cavo; alimentatore non incluso Protezione Certificazione IP68 e Gorilla Glass Victus 2 Dimensioni 164 × 78 × 8 mm Variante dell’offerta Nera, 12+512 GB, ASIN B0G2BH3L3X

A chi lo consiglierei

Lo prenderei in considerazione soprattutto se cerchi autonomia, tanto spazio e un display ampio. Il Dimensity 7400-Ultra è adatto all’uso quotidiano, al multitasking e a un po’ di gioco, ma non trasforma il telefono in un top di gamma. Anche HyperOS può richiedere qualche minuto per disattivare applicazioni e notifiche promozionali che non interessano.

C’è infine una condizione commerciale da leggere con attenzione: al momento del controllo la spedizione è gratuita, ma vendita e spedizione risultano affidate a MENGTAO TRADING LIMITED, non direttamente ad Amazon. Il prezzo rimane competitivo; prima di ordinare controllerei comunque nella pagina prodotto che venditore, tempi e condizioni di reso non siano cambiati.