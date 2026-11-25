In una fascia piena di smartphone simili, una batteria da 7.700 mAh è un elemento che si nota davvero. Il Redmi Note 17 nero da 4/128 GB è proposto a 189,90 euro invece di 249,90 euro. Sono 60 euro di sconto e un prezzo che lo porta in una zona molto competitiva, soprattutto per chi mette l’autonomia davanti a fotocamera e prestazioni estreme.

Settemilasettecento mAh non significano soltanto due giorni garantiti

La durata reale dipende da luminosità, rete, giochi e uso della fotocamera, quindi eviterei promesse rigide. La capacità al silicio-carbonio offre però un margine notevole e può ridurre l’ansia da ricarica di chi usa molto mappe, hotspot o video. La ricarica cablata arriva a 45 W e il telefono può erogare fino a 22,5 W via cavo per alimentare un altro dispositivo.

Il rovescio della medaglia non è il peso dichiarato della batteria, ma la memoria: 4 GB di RAM sono il minimo sindacale nel 2026. HyperOS 3 e le funzioni come Gemini e Cerchia e Cerca possono girare, ma chi alterna molte app pesanti farebbe bene a valutare una variante più capiente se la differenza di prezzo resta ragionevole.

Lo schermo è più interessante della scheda fotografica

Il display AMOLED da 6,99 pollici è Full HD+ e protetto da Gorilla Glass 7i. La fotocamera principale da 50 MP e la frontale da 16 MP coprono l’uso quotidiano, senza trasformare il Note 17 in un cameraphone. Completano il quadro la certificazione IP65, l’audio con volume potenziato e la garanzia del produttore indicata in tre anni.

Nella nostra selezione dei migliori smartphone sotto i 250 euro trovate alternative con più memoria o fotocamere diverse. Qui il motivo per scegliere è chiaro: autonomia molto sopra la media mantenendo un AMOLED e un prezzo inferiore ai 200 euro.

La versione giusta per chi usa poco la RAM

Consiglierei questa configurazione a chi usa messaggistica, streaming, navigazione e social senza pretendere multitasking aggressivo. Per gaming frequente o per tenere il telefono molti anni sceglierei almeno 6 o 8 GB di RAM. A 189,90 euro resta comunque un acquisto razionale se l’obiettivo prioritario è arrivare a sera — e spesso oltre — con un margine che i rivali più sottili non offrono.