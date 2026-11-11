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Redmi Note 17 Pro 5G scende ancora: ora conviene anche il 6/256 GB

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Smartphone nero simile a Redmi Note 17 Pro collegato a una batteria esterna in un bar di stazione

Avevo già parlato del Redmi Note 17 Pro 5G in altri tagli di memoria, ma questa volta cambia la configurazione: il modello 6/256 GB costa 379,90 euro invece di 499,90 euro. Nella stessa pagina il 12/256 GB risultava a 429,90 euro. La differenza è di 50 euro e rende utile chiedersi se i 6 GB di RAM siano sufficienti per il proprio uso. Qui puoi confrontare le due varianti e controllare il prezzo finale. Il collegamento è affiliato.

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Sei gigabyte di RAM oppure dodici?

Per messaggistica, social, mappe, streaming e fotografia i 6 GB possono bastare, mentre chi usa giochi pesanti o passa continuamente tra molte applicazioni può trovare più equilibrata la variante da 12 GB. Entrambe offrono 256 GB di memoria UFS 3.1. Il sovrapprezzo di 50 euro va quindi letto come un investimento sul multitasking e sulla durata, non sullo spazio interno.

La batteria da 8.340 mAh resta il vero elemento distintivo

La capacità al silicio-carbonio supera nettamente quella di molti concorrenti e si abbina alla ricarica cablata da 67 W e alla ricarica inversa fino a 22,5 W. Xiaomi non include l’alimentatore nella confezione italiana: per raggiungere la velocità dichiarata serve un caricatore compatibile, voce da aggiungere al conto se non ne possiedi già uno adatto.

AMOLED luminoso e fotocamera stabilizzata

Il display AMOLED 1.5K arriva a 120 Hz, usa Gorilla Glass Victus 2 e offre una luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit. La fotocamera principale da 50 MP integra la stabilizzazione ottica, affiancata da un’ultragrandangolare da 8 MP. La registrazione posteriore si ferma al Full HD a 30 fps: è un limite concreto per chi attribuisce molto valore ai video.

Peso e scelta finale

Batteria e schermo hanno conseguenze fisiche: 223 grammi e 8,6 millimetri richiedono una certa tolleranza verso i telefoni grandi. Snapdragon 6s Gen 4, 5G, eSIM, NFC, IP66/IP68 e HyperOS 3 completano una dotazione ricca. A 379,90 euro sceglierei il 6/256 GB per un uso comune; spenderei 50 euro in più soltanto se prevedessi multitasking intenso o una permanenza molto lunga con lo stesso telefono.

Per valutare le alternative puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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