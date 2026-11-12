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Redmi Note 17 Pro Max in offerta: la batteria da 9.210 mAh fa la differenza

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Redmi Note 17 Pro Max nero appoggiato sul tavolino di un treno in viaggio

Redmi Note 17 Pro Max scende a 399 euro nella versione 8/256 GB e a 499 euro nel taglio 8/512 GB. Entrambe le configurazioni indicate sono nere e risultano vendute e spedite da Amazon, con possibilità di pagamento in cinque rate mensili senza interessi. Qui puoi controllare il modello da 256 GB. Il collegamento è affiliato.

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Due tagli, cento euro di differenza

Il modello da 256 GB usa l’ASIN B0H4H6P325 e passa da 599,90 a 399 euro. La variante da 512 GB, ASIN B0H4HD9NL2, scende da 649,90 a 499 euro. I cento euro aggiuntivi raddoppiano lo spazio interno; sceglierei il taglio superiore soltanto per molti giochi, video o archivi offline, dato che 256 GB sono già sufficienti per molti utenti.

Una batteria fuori scala per la categoria

La capacità di 9.210 mAh è il tratto distintivo del telefono. Permette di affrontare giornate impegnative con un margine superiore alla media, anche se la durata effettiva dipende da rete, luminosità, fotocamera e giochi. La ricarica HyperCharge a 100 W è utile con un alimentatore compatibile e riduce il disagio di una batteria così grande.

AMOLED da 6,83 pollici e Snapdragon 6 Gen 5

Il display AMOLED da 6,83 pollici rende il dispositivo adatto a video, navigazione e lettura, ma le dimensioni richiedono una mano e una tasca adeguate. Snapdragon 6 Gen 5 e 8 GB di RAM mirano alla fascia media: vanno bene per uso quotidiano e multitasking, mentre chi cerca il massimo nei giochi dovrebbe confrontare modelli con chip superiori.

Fotocamera, eSIM e protezione

La fotocamera principale da 50 MP è stabilizzata otticamente e viene affiancata da una seconda unità posteriore. Sono presenti eSIM, doppia SIM e certificazioni IP68/IP69. A 399 euro il rapporto fra autonomia, memoria e dotazione è convincente. Prima di scegliere controllerei il peso, perché una batteria da 9.210 mAh incide inevitabilmente sulla maneggevolezza.

Per approfondire puoi consultare le altre offerte smartphone pubblicate da TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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