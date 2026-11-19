Non serve più superare i 200 euro per avere un tablet fluido nelle attività quotidiane. Il Redmi Pad 2 da 9,7 pollici con 4 GB di RAM e 128 GB è sceso a 159,90 euro su Amazon, contro un prezzo mediano di 199,90 euro. Il risparmio è del 20% e riguarda la versione argento venduta nella configurazione più equilibrata per chi cerca un secondo schermo per casa, studio e viaggio.

A questo prezzo il display è la sorpresa migliore

Il pannello LCD da 9,7 pollici abbina risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sono due caratteristiche che, sulla carta, raramente convivono in questa fascia: la maggiore definizione aiuta con testi, fumetti e pagine web, mentre i 120 Hz rendono più naturali scorrimento e animazioni. Non è un OLED e quindi neri e contrasto non saranno quelli di un modello premium, ma per 159,90 euro la dotazione è decisamente interessante.

Il formato compatto è un altro punto a favore. È più facile da tenere in mano rispetto ai tablet da 11 o 12 pollici e occupa meno spazio nello zaino. Io lo vedo bene sul divano per streaming e lettura, in cucina per ricette e video oppure in viaggio, dove pochi centimetri fanno davvero la differenza.

Snapdragon 6s Gen 2 e 128 GB: cosa aspettarsi davvero

Il processore Snapdragon 6s Gen 2 è pensato per l’uso quotidiano: navigazione, posta, app social, streaming e giochi non troppo impegnativi. I 128 GB permettono di installare molte applicazioni e conservare contenuti offline con meno ansia rispetto ai modelli da 64 GB. Xiaomi indica inoltre HyperOS 3 come sistema operativo della configurazione proposta.

display LCD 2K da 9,7 pollici con refresh fino a 120 Hz;

piattaforma Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2;

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

batteria da 7.600 mAh;

scocca color argento e garanzia indicata di due anni più un anno extra.

Il limite più evidente sono i 4 GB di RAM. Per una o due applicazioni alla volta vanno bene, ma con molte schede del browser, giochi pesanti o multitasking spinto il sistema potrebbe ricaricare più spesso le app in background. Non lo comprerei per sostituire un portatile né per montaggio video; lo sceglierei per consumare contenuti, prendere appunti leggeri e gestire le attività di tutti i giorni.

La batteria da 7.600 mAh punta sulla praticità

Una capacità di 7.600 mAh è coerente con il formato compatto e dovrebbe consentire sessioni prolungate lontano dalla presa, anche se l’autonomia reale cambia con luminosità, refresh a 120 Hz, rete e applicazioni. La ricarica non è il motivo principale per sceglierlo: il valore dell’offerta sta soprattutto nell’insieme tra schermo, memoria e prezzo.

È il tablet giusto per chi vuole spendere poco senza comprare alla cieca

A 159,90 euro questo Redmi Pad 2 ha senso come tablet di famiglia, dispositivo per ragazzi o compagno da viaggio. Chi cerca più potenza, una penna evoluta o un uso professionale dovrebbe salire di categoria; chi vuole Netflix, YouTube, navigazione, ebook e qualche gioco leggero trova invece una configurazione molto concreta.

Prima del pagamento controllerei che Amazon mostri ancora il prezzo di 159,90 euro e le opzioni corrette: modello da 9,7 pollici, memoria 4/128 GB e colore argento. Le varianti con custodia o capacità diversa possono avere un prezzo differente, mentre le disponibilità del Black Friday cambiano rapidamente.