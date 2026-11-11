Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 159,90 euro invece di 199,90 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Un tablet economico con compromessi chiari

La variante Silver da 4/128 GB perde 40 euro e raggiunge il minimo dell’inserzione. Quattro gigabyte di RAM sono sufficienti per video, lettura e navigazione leggera, ma possono diventare stretti con molte app aperte o giochi pesanti.

Display da 9,7 pollici a 120 Hz

Il pannello LCD ha risoluzione 2048 × 1280, refresh fino a 120 Hz e luminosità dichiarata di 600 nit. La fluidità rende più piacevoli scorrimento e interfaccia; non va confusa con la qualità di nero e contrasto di un OLED.

Snapdragon e batteria

Snapdragon 6s Gen 2 accompagna una batteria da 7.600 mAh con ricarica a 18 W. L’autonomia dovrebbe coprire facilmente sessioni lunghe, mentre la ricarica richiede pazienza rispetto ai modelli più costosi.

Per quale uso lo sceglierei

Lo vedo bene come schermo domestico per streaming, ricette, scuola e videochiamate. Chi vuole sostituire il portatile, montare video o giocare a titoli esigenti dovrebbe salire di fascia e aumentare RAM e memoria.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.