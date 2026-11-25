Galaxy A18 scende ancora: AMOLED e sei anni di supporto nella fascia economica

Nella fascia economica preferisco un telefono equilibrato e aggiornato a lungo a una scheda tecnica piena di numeri isolati. Il Samsung Galaxy A18 da 128 GB nella colorazione argento costa 217,55 euro invece di 289 euro. Il taglio è del 25% e il vero elemento distintivo non è la fotocamera: sono i sei anni di supporto software dichiarati.

Sei anni sono utili soltanto se memoria e prestazioni reggono

L’impegno sugli aggiornamenti dà valore al telefono, ma la configurazione con 4 GB di RAM resta essenziale. La funzione RAM Plus può usare parte dello spazio interno come memoria virtuale, senza però sostituire la velocità della RAM fisica. Per messaggi, social, video e navigazione è una base sufficiente; per multitasking pesante e giochi impegnativi sceglierei una versione più capiente.

Lo schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici è il componente che si percepisce ogni giorno. Offre neri profondi, buona definizione e dimensioni comode per contenuti e tastiera. Il telaio da 7,7 mm mantiene il profilo sottile, mentre la batteria da 5.000 mAh resta una capacità tradizionale ma adeguata alla categoria.

Fotocamere complete, senza aspettative da top di gamma

sensore principale da 50 MP;

ultragrandangolare da 5 MP;

macro da 2 MP;

fotocamera frontale da 13 MP;

protezione IP64 contro polvere e spruzzi.

La presenza dell’ultragrandangolare è utile, anche se risoluzione e fascia di prezzo invitano a non aspettarsi miracoli con poca luce. Per confrontarlo con altri modelli del marchio, nella guida ai migliori smartphone Samsung trovate alternative più potenti e complete.

Un acquisto sensato per l’uso quotidiano

Lo consiglierei a chi vuole un Samsung recente, un display di qualità e aggiornamenti lunghi senza superare i 250 euro. Verificherei soltanto che la variante scelta mantenga i tre anni di garanzia indicati sull’inserzione e valuterei con attenzione i 4 GB di RAM. A 217,55 euro non è il telefono più potente della fascia, ma è uno dei più facili da capire: schermo buono, autonomia normale e software seguito nel tempo.