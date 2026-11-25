Galaxy A18 scende ancora: AMOLED e sei anni di supporto nella fascia economica
Nella fascia economica preferisco un telefono equilibrato e aggiornato a lungo a una scheda tecnica piena di numeri isolati. Il Samsung Galaxy A18 da 128 GB nella colorazione argento costa 217,55 euro invece di 289 euro. Il taglio è del 25% e il vero elemento distintivo non è la fotocamera: sono i sei anni di supporto software dichiarati.
Sei anni sono utili soltanto se memoria e prestazioni reggono
L’impegno sugli aggiornamenti dà valore al telefono, ma la configurazione con 4 GB di RAM resta essenziale. La funzione RAM Plus può usare parte dello spazio interno come memoria virtuale, senza però sostituire la velocità della RAM fisica. Per messaggi, social, video e navigazione è una base sufficiente; per multitasking pesante e giochi impegnativi sceglierei una versione più capiente.
Lo schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici è il componente che si percepisce ogni giorno. Offre neri profondi, buona definizione e dimensioni comode per contenuti e tastiera. Il telaio da 7,7 mm mantiene il profilo sottile, mentre la batteria da 5.000 mAh resta una capacità tradizionale ma adeguata alla categoria.
Fotocamere complete, senza aspettative da top di gamma
- sensore principale da 50 MP;
- ultragrandangolare da 5 MP;
- macro da 2 MP;
- fotocamera frontale da 13 MP;
- protezione IP64 contro polvere e spruzzi.
La presenza dell’ultragrandangolare è utile, anche se risoluzione e fascia di prezzo invitano a non aspettarsi miracoli con poca luce. Per confrontarlo con altri modelli del marchio, nella guida ai migliori smartphone Samsung trovate alternative più potenti e complete.
Un acquisto sensato per l’uso quotidiano
Lo consiglierei a chi vuole un Samsung recente, un display di qualità e aggiornamenti lunghi senza superare i 250 euro. Verificherei soltanto che la variante scelta mantenga i tre anni di garanzia indicati sull’inserzione e valuterei con attenzione i 4 GB di RAM. A 217,55 euro non è il telefono più potente della fascia, ma è uno dei più facili da capire: schermo buono, autonomia normale e software seguito nel tempo.
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