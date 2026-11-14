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Galaxy A27 5G scende ancora: display AMOLED e sei anni di aggiornamenti a 229 euro

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Samsung Galaxy A27 5G Light Pink mostrato davanti e dietro su una scrivania luminosa

Il Galaxy A27 5G continua a scendere. Dopo i 239,99 euro segnalati a inizio novembre, la configurazione italiana da 6 GB di RAM e 128 GB costa ora 229 euro. La pagina collegata riguarda la colorazione Light Pink, venduta e spedita da Amazon al momento della verifica. Qui puoi controllare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato e non modifica il totale dell’ordine.

Le pagine dedicate al Galaxy A27 raccolgono più colori e due tagli di memoria. Il prezzo indicato non va quindi esteso automaticamente alla variante da 256 GB o agli altri colori: controllerei Light Pink, 6/128 GB e versione italiana prima di procedere.

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Il display rimane il punto più convincente

Samsung utilizza un Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza fino a 120 Hz. È una dotazione interessante a 229 euro, soprattutto per chi guarda spesso video, legge e usa lo smartphone all’aperto. La fluidità aiuta durante lo scorrimento, ma non rende il processore equivalente a quello di un modello di fascia superiore.

Il corpo ha uno spessore dichiarato di 7,8 millimetri e la protezione IP64 copre polvere e spruzzi nei limiti previsti. Non è una certificazione per immersioni. La versione italiana offre tre anni di garanzia del produttore, aspetto da verificare scegliendo eventuali venditori alternativi nella stessa pagina.

Fotocamera principale da 50 MP, sensori secondari essenziali

La fotocamera principale da 50 MP è affiancata da un’ultra-grandangolare da 5 MP e da un sensore macro da 2 MP. Concentrerei le aspettative sul modulo principale: i due sensori secondari sono coerenti con la fascia economica e avranno meno margine quando la luce diminuisce.

La fotocamera anteriore è da 12 MP. Tra le funzioni software figurano Gomma Oggetto, Trascrizione Vocale e Cerchia e Cerca di Google. Sono strumenti comodi, ma la loro presenza non cambia i limiti dell’hardware fotografico e alcune elaborazioni possono richiedere una connessione o un account compatibile.

Sei anni di supporto contano più di qualche punto nei benchmark

Samsung indica sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza. Per un telefono destinato a un familiare o a chi lo sostituisce raramente, questa politica può avere più valore di prestazioni leggermente superiori nel primo anno.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica a 25 W. È una velocità inferiore a quella offerta da diversi concorrenti e il caricatore potrebbe non essere presente nella confezione: aggiungerei il suo costo se non ne possiedi già uno compatibile.

A 229 euro è una scelta equilibrata

Lo consiglierei a chi cerca un display AMOLED, autonomia regolare e supporto software lungo senza salire verso la serie Galaxy S. Non è pensato per gioco pesante o fotografia avanzata, ma il nuovo ribasso rende più facile accettare questi limiti.

Prezzo verificato il 14 novembre 2026. Amazon può modificare importo, venditore e disponibilità; prima del pagamento controlla la variante Light Pink da 6/128 GB nel riepilogo.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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