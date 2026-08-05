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Samsung Galaxy A27 5G è al minimo storico: Super AMOLED e 6 anni di aggiornamenti

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino5 Agosto 2026
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Samsung Galaxy A27 5G nella versione italiana da 6+128 GB.

Samsung Galaxy A27 5G è arrivato in Italia con un prezzo di lancio di 359,90 euro e oggi la versione nera da 6+128 GB si trova a 254,99 euro. Il taglio è già di 80,90 euro. Puoi controllare qui il prezzo del Galaxy A27 5G su Amazon; per confrontarlo con i rivali più interessanti della stessa fascia c’è invece la nostra guida ai migliori smartphone sotto i 300 euro.

VAI AL PREZZO DI 254,99 EURO

È la variante italiana con tre anni di garanzia, venduta e spedita da Amazon. Quest’ultimo dettaglio, quando compro un telefono online, per me conta quasi quanto qualche punto percentuale di sconto: gestione dell’ordine, assistenza e reso restano nelle mani del negozio su cui sto acquistando.

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Il Galaxy A27 5G punta su un Super AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz.

Il pezzo forte si vede appena lo accendi

Il Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici lavora a 120 Hz. È una dotazione che a 254,99 euro pesa parecchio, soprattutto se usi lo smartphone per video, social, fotografie e lettura durante la giornata. Il corpo è sottile 7,8 millimetri, pesa 200 grammi e ha certificazione IP64: regge polvere e schizzi, non le immersioni.

Dentro c’è lo Snapdragon 6 Gen 3, affiancato in questa offerta da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 2 TB. Non lo sceglierei per inseguire benchmark o sessioni di gioco pesanti. Per messaggistica, navigazione, streaming, gestione delle app e foto quotidiane, invece, la piattaforma ha una collocazione coerente.

SpecificheSamsung Galaxy A27 5G
Display6,7 pollici Super AMOLED FHD+, 120 Hz
ProcessoreQualcomm Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm
Memoria dell’offerta6 GB RAM e 128 GB, microSD fino a 2 TB
Fotocamere posteriori50 MP con OIS + 5 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro
Fotocamera anteriore12 MP
Batteria5.000 mAh, ricarica cablata fino a 25 W
SoftwareAndroid 16 con One UI 8.5
Aggiornamenti dichiaratiFino a 6 generazioni di sistema e 6 anni di sicurezza
ResistenzaIP64
Dimensioni e peso162,4 × 78,2 × 7,8 mm; 200 g

La parte che può farlo durare più del previsto

Samsung promette fino a sei generazioni di aggiornamenti del sistema e sei anni di patch di sicurezza. In una fascia nella quale spesso si cambia telefono perché il software viene abbandonato, questa politica aggiunge valore concreto. Knox Vault separa inoltre i dati sensibili dal resto del sistema.

La fotocamera principale da 50 MP dispone di stabilizzazione ottica, affiancata da ultra-grandangolare da 5 MP e macro da 2 MP. Queste ultime due sono modeste sulla carta; il sensore principale e la lavorazione Samsung sono quelli su cui farei affidamento. La batteria da 5.000 mAh è adeguata, mentre la ricarica da 25 W resta più lenta rispetto a diversi concorrenti cinesi.

Il ribasso a 254,99 euro mette ordine nel quadro: schermo riuscito, software curato, supporto lungo e acquisto gestito direttamente da Amazon. È una proposta molto più convincente rispetto ai 359,90 euro del debutto.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino5 Agosto 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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