Un convertibile da 15,6 pollici deve riuscire a fare due cose senza diventare mediocre in entrambe: restare un vero notebook e offrire un touchscreen che abbia senso usare anche con la penna. Il Samsung Galaxy Book5 360 con Core Ultra 5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB scende a 1.099 euro per il Black Friday, con uno sconto indicato del 15%. È venduto e spedito da Amazon.

Il display AMOLED è il motivo principale per sceglierlo

Lo schermo Super AMOLED da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD, supporto touch e cerniera a 360 gradi. Può essere usato come notebook, in modalità tenda per video e presentazioni oppure ripiegato per scrivere con la S Pen inclusa. Colori vividi, neri profondi e tempi di risposta rapidi lo rendono più appagante dei normali pannelli IPS, soprattutto con film, fotografie e contenuti grafici.

Non bisogna però confondere AMOLED con alta frequenza: il pannello lavora a 60 Hz. Per produttività e streaming va bene, mentre chi cerca la fluidità di un portatile gaming dovrebbe guardare altrove. Anche la risoluzione 1920 × 1080 privilegia autonomia e semplicità rispetto alla definizione dei modelli premium 2.8K o 3K.

Core Ultra 5 226V: efficienza prima della potenza estrema

Il Core Ultra 5 226V integra CPU, grafica Intel Arc 130V e una NPU dedicata alle funzioni locali compatibili con Copilot+ PC. Con 16 GB di memoria LPDDR5X il sistema è adatto a Office, studio, navigazione complessa, gestione fotografica e montaggio leggero. Non lo comprerei per rendering prolungati o gaming pesante: il progetto punta più su efficienza, silenziosità e mobilità che sulla potenza di una workstation.

SSD NVMe da 512 GB e secondo slot di archiviazione dichiarato;

due porte Thunderbolt 4, USB-A, HDMI e lettore microSD;

Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

webcam da 2 MP, microfoni dual array e altoparlanti con Dolby Atmos;

peso di circa 1,46 kg e spessore di 13,7 mm.

Il peso è notevole in senso positivo per un 15,6 pollici. Usarlo a lungo come tablet rimane meno naturale di un dispositivo da 11 o 13 pollici, ma la modalità convertibile è utile su un tavolo, per prendere appunti o mostrare un progetto senza mettere tastiera e touchpad tra sé e lo schermo.

Batteria grande e caricatore compatto

La batteria da 68 Wh è generosa per questa categoria. Samsung dichiara fino a 31 ore di riproduzione video, un valore ottenuto in condizioni controllate e non rappresentativo di una giornata mista con browser, luminosità elevata e videoconferenze. La ricarica USB-C e l’alimentatore compatto restano comunque vantaggi pratici, perché riducono peso e cavi da portare in borsa.

A chi lo consiglierei a 1.099 euro

Lo vedo bene per università, lavoro in mobilità, presentazioni e creatività leggera, soprattutto se la S Pen verrebbe usata davvero. Quello che mi convince è l’unione tra AMOLED, peso contenuto, porte complete e piattaforma efficiente. Quello che mi frena è il display a 60 Hz e il fatto che 512 GB possano diventare stretti per librerie video o progetti pesanti.

Se la cerniera a 360 gradi non serve, l’ASUS Zenbook 14 OLED è un’alternativa più tradizionale e compatta. Chi sta invece valutando un tablet con tastiera può consultare la nostra guida ai migliori tablet qualità-prezzo, tenendo presente che Windows offre maggiore libertà con i programmi desktop.

Prima dell’acquisto controllerei il codice della variante, i 16 GB di memoria e l’SSD da 512 GB. L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, ma prezzo e disponibilità possono cambiare prima della scadenza.