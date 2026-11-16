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Samsung Galaxy S23 FE 256 GB scende a 464 euro: ancora molto completo

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Smartphone Android premium color grafite su una scrivania moderna

Il Samsung Galaxy S23 FE da 256 GB è disponibile su Amazon a 464,55 euro, rispetto al prezzo di riferimento indicato di 496,56 euro. Non è il ribasso percentuale più appariscente della giornata, ma la cifra è interessante per chi cerca un Samsung completo, con molta memoria e una dotazione più vicina alla fascia alta che ai classici medio gamma. L’offerta è visibile direttamente a questo indirizzo.

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Perché Galaxy S23 FE resta uno smartphone interessante

A mio avviso il punto di forza di questo modello è l’equilibrio. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici arriva a 120 Hz, la scocca è certificata IP68 e il comparto fotografico non si limita alla classica coppia principale e grandangolare: c’è anche un teleobiettivo con zoom ottico 3x. È una differenza concreta quando si fotografano persone, dettagli o soggetti lontani.

La memoria interna da 256 GB dà inoltre più tranquillità a chi registra molti video, installa giochi pesanti o non vuole dipendere continuamente dal cloud. Il chip Exynos 2200 non è più l’ultimo arrivato, ma continua a offrire prestazioni solide nell’uso quotidiano e nelle applicazioni più impegnative.

La dotazione che fa ancora la differenza

  • Display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz
  • Fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo 3x da 8 MP
  • Batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata e wireless
  • Certificazione IP68, Samsung DeX e 256 GB di archiviazione

Sono proprio impermeabilità, ricarica wireless, DeX e teleobiettivo a renderlo diverso da molti telefoni più recenti venduti nella stessa fascia. Nella nostra guida ai migliori smartphone Samsung spiego meglio quali modelli convengono in base al budget.

A chi lo consiglierei e cosa valutare prima dell’acquisto

Lo consiglierei soprattutto a chi preferisce l’ecosistema Samsung e vuole un dispositivo completo senza raggiungere i prezzi dei Galaxy S più nuovi. Chi mette al primo posto autonomia estrema o ricarica molto rapida può però trovare alternative più aggressive tra i marchi cinesi; chi vuole il software Samsung, un buon comparto fotografico e dimensioni non esagerate trova qui una proposta ancora centrata.

Come sempre, prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di concludere l’ordine controllerei che nella pagina Amazon siano selezionati 256 GB, il colore desiderato e il venditore previsto dall’offerta.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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