Samsung Galaxy S25 256 GB a 670,06 euro: il compatto (top di gamma) Android che sceglierei

Samsung Galaxy S25 è uno dei pochi top di gamma Android rimasti davvero compatti: ha un display da 6,2 pollici e pesa 162 grammi.

Il Samsung Galaxy S25 da 12/256 GB costa 670,06 euro su Amazon nella colorazione Navy, contro i 989 euro del prezzo di listino italiano. Viene venduto e spedito direttamente da Amazon ed è la versione italiana con tre anni di garanzia del produttore. A me sembra finalmente una cifra credibile per chi desidera un top di gamma compatto senza superare i 700 euro.

Ho provato due volte a passare a iPhone e in entrambi i casi, dopo circa un mese, sono tornato ad Android: mi mancavano applicazioni, libertà e troppe piccole funzioni che uso ogni giorno. Non dico che un sistema sia giusto per tutti, ma so bene cosa cerco nel mio telefono. Il Galaxy S25 mette quella flessibilità in un corpo che non sembra una piccola tavoletta (o, come dicono alcuni colleghi, un “padellone”), e già questo lo rende diverso da gran parte dei modelli attuali.

Il prezzo è sceso parecchio, non soltanto sulla carta

Il confronto con i 989 euro di listino significa un risparmio di 318,94 euro, pari a circa il 32%. Sui telefoni Samsung, però, preferisco sempre guardare anche lo storico reale: il prezzo consigliato racconta il debutto (linea marrone chiamata “lista prezzi”), mentre il grafico mostra quanto gli acquirenti abbiano effettivamente pagato il prodotto nei mesi successivi.

Nei 163 giorni monitorati il prezzo è passato da valori spesso compresi fra 700 e 900 euro agli attuali 670,06 euro, nella parte più bassa dello storico visibile.

Qui il calo è concreto. Dopo una prima fase vicina agli 850-900 euro, il Galaxy S25 si è assestato a lungo fra 700 e 770 euro; soltanto a luglio ha iniziato a frequentare con continuità la fascia più bassa. I 670,06 euro attuali coincidono con il punto inferiore mostrato dal grafico dei 163 giorni monitorati.

Naturalmente il prezzo può cambiare anche in poche ore, perciò controllerei la cifra nel carrello prima di confermare.

La sua vera peculiarità è la compattezza

Negli ultimi anni “top di gamma” è diventato quasi sinonimo di schermo enorme e peso vicino ai 200 grammi. Galaxy S25 va nella direzione opposta: misura 146,9 × 70,5 × 7,2 mm, pesa 162 grammi e adotta un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione 2340 × 1080 pixel e aggiornamento fino a 120 Hz.

Per me non è un dettaglio. Vivo a Ischia e, quando devo raggiungere Napoli per una giornata di appuntamenti, fra aliscafo, spostamenti e telefono consultato decine di volte, apprezzo molto ciò che entra davvero in tasca e si usa con una mano. Lo schermo resta abbastanza grande per lavorare, leggere e guardare un video, ma il dispositivo non diventa un ingombro permanente.

La costruzione è comunque da fascia alta: telaio Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 davanti e dietro e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Il Navy che vedi nell’offerta è sobrio, ma meno prevedibile del solito nero.

Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM e sette anni di supporto

Sotto la scocca c’è lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, affiancato in questa configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È una dotazione che non comprerei soltanto per ottenere un numero alto nei benchmark: serve a mantenere fluido il telefono con molte applicazioni aperte, elaborazione di foto e video, giochi impegnativi e funzioni di intelligenza artificiale eseguite anche sul dispositivo.

Galaxy AI comprende strumenti come Cerchia e Cerca, Gemini, trascrizione e assistenza alla scrittura. Alcuni mi interessano più di altri e non comprerei mai uno smartphone per una demo di intelligenza artificiale; trovo però comodo poter cercare ciò che appare sullo schermo o riassumere un contenuto senza saltare continuamente fra più applicazioni.

La promessa davvero importante è meno spettacolare: Samsung garantisce sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Se spendi 670 euro, sapere che l’hardware non verrà abbandonato dopo due o tre stagioni conta molto più dell’effetto novità. Nella nostra guida ai migliori smartphone Android è proprio la durata del supporto uno dei criteri che pesa maggiormente nella scelta.

Tre fotocamere vere, senza inseguire lo zoom estremo

Il comparto fotografico comprende una principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, una ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con OIS e zoom ottico 3×. Davanti c’è una fotocamera da 12 MP con autofocus, mentre i video arrivano fino all’8K a 30 fotogrammi al secondo.

Non è il sistema dell’S25 Ultra e non fingerei che lo sia. Il tele 3×, tuttavia, è molto più utile nella vita reale di tanti sensori aggiunti soltanto per allungare la scheda tecnica: aiuta nei ritratti, nei dettagli architettonici e nelle foto scattate senza avvicinarsi troppo al soggetto. Io fotografo spesso ciò che cucino, ma anche scorci, borghi e persone quando sono in giro; preferisco tre focali utilizzabili a una fotocamera principale eccellente affiancata da moduli decorativi.

Batteria e ricarica sono il compromesso da conoscere

La batteria da 4.000 mAh è coerente con le dimensioni, non miracolosa. Samsung dichiara fino a 29 ore di riproduzione video, ma nell’uso quotidiano incidono molto rete, luminosità, fotocamera, navigazione e applicazioni in background. Se utilizzi parecchio il 5G o giochi, è ragionevole aspettarsi di cercare la presa ogni sera.

La ricarica via cavo si ferma a 25 W e l’alimentatore non è incluso; sono due limiti reali, soprattutto osservando concorrenti che ricaricano molto più velocemente. Restano la ricarica wireless e la condivisione energetica, ma chi mette autonomia e velocità di ricarica al primo posto probabilmente dovrebbe accettare un telefono più grande.

A chi lo consiglierei a 670,06 euro

Lo consiglierei a chi vuole un Android premium compatto, con prestazioni elevate, fotocamere versatili e supporto software lungo. La versione da 256 GB è quella che sceglierei: offre spazio sufficiente per applicazioni, foto e video senza il sovrapprezzo della 512 GB, pur ricordando che la memoria non si espande con microSD.

Supporta anche SIM fisiche ed eSIM; se questa flessibilità ti serve, trovi altri modelli nella nostra guida agli smartphone compatibili con eSIM.

Non lo comprerei invece aspettandomi due giorni pieni di autonomia, una ricarica fulminea o lo zoom dell’Ultra. A 670,06 euro, però, il Galaxy S25 smette di essere il piccolo Samsung venduto a prezzo troppo ambizioso e diventa una delle alternative più sensate per chi non vuole arrendersi ai telefoni giganteschi. Personalmente è proprio questo equilibrio, più che l’etichetta AI, a convincermi.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S25 12/256 GB

Caratteristica Specifiche Modello dell’offerta Samsung Galaxy S25, versione italiana, colore Navy Display Dynamic AMOLED 2X da 6,2″, 2340 × 1080 pixel (FHD+), refresh rate fino a 120 Hz Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, octa-core fino a 4,47 GHz RAM e memoria 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione non espandibile Fotocamera principale 50 MP, f/1.8, autofocus e stabilizzazione ottica Ultra-grandangolare 12 MP, f/2.2 Teleobiettivo 10 MP, f/2.4, OIS e zoom ottico 3×; zoom digitale fino a 30× Fotocamera frontale 12 MP, f/2.2, autofocus Video Fino a 8K a 30 fps Batteria 4.000 mAh tipici (3.885 mAh nominali) Ricarica Fino a 25 W via cavo, ricarica wireless e condivisione batteria wireless; alimentatore non incluso Dimensioni e peso 146,9 × 70,5 × 7,2 mm; 162 grammi Resistenza IP68, Armor Aluminum e Gorilla Glass Victus 2 anteriore e posteriore Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C SIM Dual SIM con supporto nano-SIM ed eSIM Software e supporto One UI con Galaxy AI; sette generazioni di aggiornamenti OS e sette anni di aggiornamenti di sicurezza dal lancio Garanzia dell’offerta Tre anni di garanzia del produttore ASIN B0DPL1H65D

Specifiche confrontate con la pagina ufficiale Samsung Galaxy S25, il comunicato Samsung per il mercato italiano e la pagina Amazon dell’offerta. Prezzo, disponibilità e condizioni di vendita possono cambiare.