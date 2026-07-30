Samsung Galaxy S25 Edge 256 GB a 489 euro: sottile, potente e leggerissimo

Galaxy S25 Edge unisce un telaio in titanio spesso 5,8 mm a un peso di appena 163 grammi.

Samsung Galaxy S25 Edge da 256 GB costa 489 euro su Amazon nella colorazione Titanium Jetblack. Quando ho visto la cifra ho riaperto la pagina per controllare modello e capacità: il listino italiano al lancio era di 1.299 euro e oggi servono 810 euro in meno. L’offerta riguarda un dispositivo nuovo, spedito da Amazon e venduto da DINAMIX SHOP.

Il prezzo cattura subito l’attenzione, mentre il motivo per cui sceglierei questo modello si capisce tenendolo in mano. Parliamo di uno smartphone da 6,7 pollici spesso quanto una piccola pila di carte, con un peso inferiore a tanti telefoni molto più compatti. È una caratteristica che incide ogni giorno, dal modo in cui resta in tasca a come si comporta durante una lunga lettura.

Lo storico racconta una discesa da circa 660 a 489 euro

Il confronto con il listino è impressionante, ma lo storico dei prezzi permette di capire meglio la situazione. Durante l’autunno il Galaxy S25 Edge si trovava intorno ai 650-660 euro; fra dicembre e gennaio era sceso brevemente sotto i 600, per poi risalire fino a circa 685 euro in primavera.

I 489 euro attuali rappresentano il valore più basso visibile nei 331 giorni mostrati dal grafico.

Da maggio il movimento è diventato molto più deciso: prima 600 euro, poi 580, 550 e infine la fascia dei 490 euro raggiunta a luglio. Il valore attuale di 489 euro è il punto più basso nei 331 giorni rappresentati. Un andamento del genere dà sostanza all’offerta e spiega perché questa versione sia diventata interessante anche per chi, al debutto, l’aveva esclusa per il prezzo.

Cinque millimetri e otto cambiano davvero la sensazione d’uso

Il Galaxy S25 Edge misura 158,2 × 75,6 × 5,8 mm e pesa 163 grammi. Il display occupa quasi tutto il frontale: è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con risoluzione 3120 × 1440 pixel e frequenza adattiva da 1 a 120 Hz. Si ottiene così uno schermo ampio dentro un telefono che resta leggero.

Ho abbandonato da tempo giacca e abiti formali per jeans, polo e felpa, quindi la mia prova quotidiana è molto semplice: il telefono deve stare in tasca senza tirare il tessuto e senza ricordarmi la sua presenza a ogni passo.

I 163 grammi del Galaxy S25 Edge hanno senso proprio in questo scenario. Anche leggendo documenti, controllando un e-commerce o rispondendo ai messaggi per parecchio tempo, il peso ridotto affatica meno la mano.

Samsung ha usato un telaio in titanio, Gorilla Glass Ceramic 2 sul davanti e Gorilla Glass Victus 2 sul retro. La certificazione IP68 aggiunge protezione da acqua e polvere. Con uno spessore simile utilizzerei comunque una custodia sottile e ben aderente: qualche grammo in più è un compromesso ragionevole su un dispositivo tanto esile.

Prestazioni da serie S e 256 GB nella configurazione giusta

Il processore è lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, lo stesso progetto alla base degli altri modelli della famiglia S25. Lavora insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS, una dotazione adatta a multitasking, giochi, montaggio rapido dei video e uso intenso delle applicazioni. Lo spazio non è espandibile tramite microSD, perciò sceglierei i 256 GB come base anche pensando alla durata del telefono.

Samsung garantisce sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e aggiornamenti di sicurezza fino al 2032. Per chi compra con l’idea di tenere lo smartphone a lungo, questa è una delle ragioni più solide per preferirlo a modelli economici con hardware generoso e supporto incerto. Lo abbiamo considerato anche nelle nostre guide dedicate ai migliori smartphone sotto i 500 euro e ai migliori smartphone Android.

Galaxy AI, Gemini, Cerchia e Cerca, Assistente alla scrittura e gli strumenti per foto e audio fanno parte dell’esperienza One UI. Io finisco per usare soprattutto le funzioni che fanno risparmiare qualche passaggio: cercare un oggetto presente sullo schermo, trascrivere una registrazione o eliminare un rumore fastidioso da un video. Le animazioni dimostrative durano pochi secondi; il valore vero emerge quando una funzione diventa abituale.

Venditore e versione europea: cosa controllare prima dell’ordine

A 489 euro il Galaxy S25 Edge viene venduto da DINAMIX SHOP e spedito da Amazon. La variante selezionata nella pagina riporta Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Lingua italiana, reti europee e servizi Android sono quelli attesi; prima dell’acquisto verificherei comunque fattura, condizioni di garanzia del venditore e codice esatto del modello, soprattutto se intendi partecipare a iniziative promozionali riservate al mercato italiano.

Ricordo a tutti che un prodotto venduto da terzi e spedito da Amazon ha le stesse garanzie (se non maggiori) dei prodotti venduti e spediti da Amazon.

La pagina mostra anche una media di 4,5 stelle su 5 basata su 115 valutazioni. Amazon gestisce la spedizione e indica la disponibilità immediata, due elementi utili per consegna e reso. Il venditore resta distinto da Amazon e questa informazione merita di essere letta prima di confermare l’ordine.

La mia opinione a 489 euro

A questa cifra il Galaxy S25 Edge offre un rapporto qualità-prezzo raro: Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM, 256 GB, display QHD+, fotocamera da 200 MP, titanio e sette anni di supporto. La leggerezza gli dà una personalità concreta e si percepisce dal primo utilizzo.

Le prestazioni sono ottime ad un prezzo contenuto.

Lo sceglierei per lavorare, leggere, fotografare e portarlo sempre con me senza il peso tipico dei telefoni da 6,7 pollici. Autonomia, ricarica e assenza del teleobiettivo richiedono una decisione consapevole. Se le tue priorità coincidono con design sottile, prestazioni e display, i 489 euro attuali rendono il Galaxy S25 Edge uno degli acquisti Android più interessanti del momento.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 GB

Caratteristica Specifiche Modello dell’offerta Samsung Galaxy S25 Edge, Titanium Jetblack, 256 GB Display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″, 3120 × 1440 pixel (QHD+), refresh rate adattivo 1-120 Hz Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, octa-core fino a 4,47 GHz RAM e memoria 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione non espandibile Fotocamera principale 200 MP, f/1.7, autofocus, OIS e zoom 2× di qualità ottica Ultra-grandangolare 12 MP, f/2.2, autofocus e funzione macro Fotocamera frontale 12 MP, f/2.2, autofocus Video Fino a 8K a 30 fps Batteria 3.900 mAh tipici (3.786 mAh nominali) Ricarica 25 W via cavo, ricarica wireless WPC e Wireless PowerShare; alimentatore venduto separatamente Dimensioni e peso 158,2 × 75,6 × 5,8 mm; 163 grammi Materiali Telaio in titanio, Gorilla Glass Ceramic 2 anteriore e Gorilla Glass Victus 2 posteriore Resistenza Certificazione IP68 contro acqua e polvere Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e USB-C SIM Dual SIM con supporto nano-SIM ed eSIM Software e supporto One UI con Galaxy AI; sette generazioni di aggiornamenti OS e aggiornamenti di sicurezza fino a maggio 2032 Versione Amazon selezionata Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania Vendita e spedizione Venduto da DINAMIX SHOP e spedito da Amazon al momento della verifica ASIN B0FKYGXBDK

Specifiche confrontate con la scheda tecnica ufficiale Samsung Galaxy S25 Edge, la presentazione italiana del prodotto e la pagina Amazon dell’offerta. Prezzo, disponibilità, venditore e condizioni di vendita possono cambiare.