Galaxy S26 FE tocca 599 euro, ma il vero bivio è tra prezzo e 128 GB

Il Samsung Galaxy S26 FE da 128 GB arriva a 599 euro invece di 819 euro. Lo sconto del 27% segna il nuovo minimo dell’anno che ho trovato per la variante Blueberry. Il prezzo è finalmente da Fan Edition; resta però una scelta da fare prima dell’acquisto: bastano davvero 128 GB?

Prima risposta: 128 GB non sono tutti disponibili

Samsung indica circa 102 GB effettivamente utilizzabili. Per foto, messaggi, streaming e applicazioni quotidiane possono bastare, soprattutto con un cloud ben gestito. Con video 4K/8K, giochi pesanti e download offline, invece, il margine si riduce. Non essendoci microSD, questa decisione non si corregge in seguito.

Seconda risposta: il resto della dotazione è da fascia alta

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici è Full HD+ a 120 Hz. Il processore Exynos 2500 lavora con 8 GB di RAM e la batteria da 4.900 mAh supporta la ricarica fino a 45 W. Sono specifiche equilibrate, senza l’effetto “modello economico” che alcune FE del passato lasciavano percepire.

display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz;

Exynos 2500 con 8 GB di RAM;

fotocamere posteriori da 50, 12 e 8 MP con OIS e zoom ottico 3x;

selfie camera da 12 MP e video fino a 8K;

batteria da 4.900 mAh e ricarica da 45 W.

Il comparto fotografico punta sulla versatilità

La principale da 50 MP è affiancata da ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x. È una configurazione più utile di tanti telefoni con sensori secondari messi solo per fare numero. Galaxy AI e Assistente Foto ampliano le possibilità di modifica, ma non le userei come ragione principale: schermo, stabilizzazione e teleobiettivo incidono molto di più sul risultato quotidiano.

Tre anni di garanzia e sei mesi di AI Pro

La pagina italiana indica tre anni di garanzia e sei mesi di Google AI Pro. Il secondo è un bonus temporaneo e può avere condizioni o rinnovo a pagamento; il primo è un elemento più concreto. Verificherei comunque i dettagli mostrati nel riepilogo e l’identità del venditore.

Chi dovrebbe comprarlo

A 599 euro lo consiglierei a chi vuole un Samsung recente, un buon teleobiettivo e aggiornamenti lunghi senza arrivare ai prezzi della serie Ultra. Chi conserva tutto sul telefono dovrebbe confrontare il 256 GB prima di decidere. Se la differenza supera largamente i 100 euro, il 128 GB torna sensato; se è piccola, spenderei qualcosa in più per non dover amministrare la memoria per anni.