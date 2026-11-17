Il Galaxy Tab S10 FE blu da 8/128 GB costa 449 euro, contro 569 euro di riferimento. Qui si può verificare il prezzo Amazon.

Un tablet completo, non il minimo visto

L’offerta è valida, ma va contestualizzata: a ottobre avevo visto la stessa famiglia scendere a 379 euro. Non presenterei quindi 449 euro come minimo storico. È però un taglio di 120 euro sul riferimento attuale.

S Pen, IP68 e microSD costruiscono il valore

Il display LCD da 10,9 pollici arriva a 90 Hz; Exynos 1580, 8 GB di RAM e microSD fino a 2 TB formano una dotazione equilibrata. La S Pen è inclusa e non richiede ricarica per la scrittura. Tablet e penna sono certificati IP68 entro i limiti indicati da Samsung.

Per studio e famiglia è ancora centrato

La batteria da 8.000 mAh supporta 45 W, ma l’alimentatore è venduto separatamente. Lo consiglierei a studenti e utenti Galaxy che prendono appunti e vogliono aggiornamenti affidabili. Chi cerca soprattutto film può preferire un OLED; chi vuole spendere meno può consultare la nostra guida ai migliori tablet Android.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Samsung promette un supporto software lungo e integra bene tablet, smartphone e PC Galaxy. Quick Share, Samsung Notes e le modalità multitasking diventano realmente utili quando si possiedono già altri dispositivi del marchio. La S Pen è ottima per annotare PDF e disegnare, ma la tastiera-cover resta un acquisto separato.

La memoria interna da 128 GB è il taglio base: la microSD aiuta con foto e video, mentre alcune applicazioni continueranno a occupare lo spazio principale. Per molti giochi sceglierei direttamente 256 GB se la differenza di prezzo fosse contenuta.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.