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È appena arrivato e costa già 50 euro in meno: Samsung Galaxy Watch Ultra2 scontato su Amazon

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino3 Agosto 2026
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samsung galaxy watch ultra2 offerta amazon
Il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE nella colorazione Titanium Silver.

È arrivato su Amazon da pochissimo e costa già 50 euro meno del prezzo consigliato. Il Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE da 47 mm scende infatti da 749 a 699 euro con un’offerta Prime limitata: nella nostra guida ai migliori smartwatch Samsung occupa inevitabilmente il gradino più alto per dotazione, resistenza e ambizioni.

È la versione italiana in Titanium Silver, coperta da tre anni di garanzia. La cifra resta importante, inutile girarci intorno, ma chi stava già pensando al nuovo Ultra può acquistare il Galaxy Watch Ultra2 a 699 euro su Amazon senza aspettare il primo vero ciclo di promozioni.

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Samsung ha costruito un vero Ultra

Uso Android da anni e, quando uno smartwatch arriva a costare quanto un buon telefono, voglio capire dove finiscano davvero quei soldi. Qui si vedono nella cassa in titanio, nel display da 1,52 pollici capace di raggiungere 5.000 nit, nella connettività LTE e soprattutto nella batteria da 800 mAh. Samsung dichiara fino a 60 ore con Always On Display attivo e introduce anche la ricarica rapida: circa il 40% in mezz’ora.

Il precedente Galaxy Watch Ultra aveva una batteria da 590 mAh e un pannello da 3.000 nit. Il salto a 800 mAh e 5.000 nit è concreto, così come il passaggio alla piattaforma Snapdragon Wear Elite. L’Ultra2 è inoltre più sottile del modello precedente, nonostante l’accumulatore più grande.

samsung galaxy watch ultra2 trail run
Il GPS dual band e il supporto ai percorsi GPX sono pensati anche per il trail running.

Dal trail alle immersioni fino a 40 metri

Nel trail running ci sono strumenti concreti. Si possono caricare percorsi GPX, seguire le indicazioni svolta dopo svolta e controllare pendenza, dislivello e andamento delle salite. Il GPS dual band L1+L5 aiuta nei punti in cui edifici, rocce o vegetazione rendono più complicato determinare la posizione.

La parte subacquea è ancora più particolare. Il Watch Ultra2 possiede certificazioni IP69K, 10 ATM, MIL-STD-810H ed EN13319, lo standard dedicato agli strumenti per immersione. Può rilevare profondità, durata e temperatura dell’acqua fino a 40 metri; alcune funzioni avanzate dell’app Diving sviluppata con Mares arriveranno successivamente, dettaglio che preferisco evidenziare anziché lasciarlo nascosto tra le note.

Restano le funzioni che ci si aspetta da un Galaxy Watch: chiamate e dati tramite LTE, pagamenti NFC, monitoraggio di sonno e parametri corporei, SOS, punteggio energetico e applicazioni Wear OS. È grande, vistoso e dichiaratamente tecnico. Va scelto anche per questo.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Watch Ultra2

ModelloSamsung Galaxy Watch Ultra2 LTE, versione italiana
Cassa47 mm in titanio, colorazione Titanium Silver
DisplayAMOLED da 1,52 pollici, luminosità fino a 5.000 nit
ProcessoreSnapdragon Wear Elite
Batteria800 mAh; fino a 60 ore con Always On Display attivo
Ricarica rapidaFino al 40% in circa 30 minuti
ConnettivitàLTE, Bluetooth, Wi-Fi 2,4/5 GHz e NFC
PosizionamentoGPS dual band L1+L5
ResistenzaIP69K, 10 ATM, MIL-STD-810H ed EN13319
ImmersioniRilevamento fino a 40 metri
SportTrail running, corsa, ciclismo, nuoto e diving
SicurezzaSOS e funzioni di emergenza
Garanzia3 anni per questa versione italiana

Il mio giudizio sui 699 euro

Lo sconto del 7% non trasforma il Galaxy Watch Ultra2 in un affare economico. È però il primo taglio su un prodotto appena lanciato: 50 euro restano in tasca e la spedizione è gestita da Amazon, con reso gratuito secondo le condizioni riportate nella pagina.

Per notifiche, pagamenti e qualche allenamento sceglierei un Galaxy Watch più accessibile. Se invece vuoi il modello Samsung più completo, usi davvero LTE e GPS, pratichi attività all’aperto oppure desideri molta più batteria rispetto ai Galaxy Watch tradizionali, l’Ultra2 è quello da comprare. A 699 euro la decisione resta impegnativa, ma almeno il prezzo di lancio ha già iniziato a muoversi nella direzione giusta.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino3 Agosto 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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