Il Samsung Galaxy Z Fold8 da 256 GB scende da 2.099 a 1.459 euro. Lo sconto del 30% vale 640 euro e riguarda la versione italiana Cream con tre anni di garanzia indicati nella scheda. È ancora una spesa enorme, ma non è più il prezzo quasi proibitivo del debutto.

Il formato Fold ha senso soltanto se si usa davvero il display interno

Chiuso resta uno smartphone con schermo esterno; aperto diventa un piccolo tablet, utile per documenti, mappe, posta e due applicazioni affiancate. È qui che deciderei l’acquisto: chi apre il telefono solo la sera pagherebbe molto per una funzione poco sfruttata. Chi lavora spesso in mobilità può invece sostituire diversi passaggi fatti normalmente su tablet.

Samsung ha lavorato sulle proporzioni

Il rapporto 10:16 del pannello esterno e quello 4:3 del display interno rendono il dispositivo più naturale nelle due modalità. Non elimina i compromessi: da chiuso è più spesso di un telefono tradizionale e la piega centrale resta parte dell’esperienza. Il vantaggio non è invisibile, è avere molto più spazio quando serve.

256 GB di memoria nella configurazione in offerta;

batteria da 4.800 mAh;

fotocamera principale da 50 MP;

versione italiana in colorazione Cream;

garanzia di tre anni riportata nella pagina Amazon.

Fotocamera e autonomia non sono gli unici parametri

Un pieghevole da oltre 1.400 euro deve essere giudicato anche per cerniera, software, assistenza e continuità tra i due schermi. Samsung conserva un vantaggio di esperienza nel multitasking Android. La batteria da 4.800 mAh, invece, va letta considerando due pannelli ampi: chi usa molto quello interno non dovrebbe aspettarsi la tranquillità di un telefono tradizionale con batteria enorme.

Il ribasso lo rende ragionevole, non economico

A 1.459 euro entra nella stessa fascia di alcuni top di gamma non pieghevoli con memoria elevata. Io lo sceglierei solo se il grande display interno cambia davvero il modo di lavorare o leggere; per fotografia pura, autonomia o semplicità ci sono alternative meno costose e meno delicate.

Prima del pagamento controllerei che siano selezionati 256 GB, colore Cream, versione italiana e venditore previsto. Su prodotti così costosi verificherei anche condizioni di reso e copertura della garanzia mostrate nell’ordine.

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