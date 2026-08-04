Samsung HW-B66CF/ZF a 139 euro: la soundbar 3.1 non era mai costata così poco
Centotrentanove euro per soundbar e subwoofer: la Samsung HW-B66CF/ZF è scesa al prezzo più basso rilevato finora. Se stai ripensando l’intero salotto, partirei dalla nostra guida alle migliori Smart TV Android; se il televisore va ancora bene e a deluderti è soprattutto l’audio, questa offerta richiede una spesa decisamente più contenuta.
La Samsung HW-B66CF/ZF è disponibile su Amazon a 139 euro. La pagina la presenta come “offerta a vendita rapida”; vendita e spedizione sono gestite da Amazon e il prezzo può quindi cambiare in qualsiasi momento.
Il canale centrale vale più di quanto sembri
La configurazione 3.1 assegna un canale specifico alle voci, oltre ai due canali destro e sinistro e al subwoofer. È la differenza che cercherei passando dagli altoparlanti del televisore a un sistema esterno: dialoghi più presenti, bassi affidati a un componente vero e una scena sonora più larga.
Il punto per me è molto pratico. Con una bambina piccola in casa, la sera non posso trattare il telecomando come un acceleratore, alzando durante le conversazioni e abbassando appena parte una scena d’azione. Voice Enhance Mode dà priorità alle voci, mentre la modalità notturna riduce gli sbalzi più invadenti. Sono funzioni meno spettacolari di una sigla audio stampata sulla confezione, ma nella vita quotidiana le userei continuamente.
Il nuovo minimo è 139 euro
Lo storico copre 433 giorni. La soundbar ha trascorso lunghi periodi intorno a 158-180 euro, con alcuni ritorni verso quota 200 e un precedente minimo vicino ai 140 euro. Gli attuali 139 euro abbassano ancora il riferimento e corrispondono a uno sconto del 39% rispetto ai 229 euro indicati oggi come prezzo consigliato.
Un euro in meno del vecchio record, preso da solo, cambia poco. Conta maggiormente il fatto che il sistema completo costi ormai quanto diverse soundbar 2.1 economiche, pur offrendo un canale centrale e quattro altoparlanti.
Scheda tecnica Samsung HW-B66CF/ZF
|Caratteristica
|Specifiche
|Configurazione
|3.1 canali con 4 altoparlanti e speaker centrale
|Potenza dichiarata
|250 W
|Subwoofer
|Separato e collegato alla soundbar in modalità wireless
|Formati audio
|Dolby 5.1ch, DTS 5.1ch e LPCM 2ch
|Modalità audio
|Surround Sound Expansion, Voice Enhance, Night, Bass Boost, Game, Adaptive Sound e Standard
|Collegamenti TV
|HDMI ARC/CEC e ingresso ottico
|Altre connessioni
|Bluetooth 4.2 e riproduzione musicale USB
|Dimensioni soundbar
|860 × 59,4 × 75 mm
|Dimensioni subwoofer
|184 × 343 × 295 mm
|Peso
|Soundbar 2,2 kg; subwoofer 5 kg
|Accessori
|Telecomando e staffa per montaggio a parete
Cosa sapere prima di comprarla
È larga 86 centimetri e si sistema facilmente davanti a molti televisori, ma il subwoofer occupa comunque uno spazio dedicato e richiede una presa di corrente. Il collegamento wireless riguarda l’audio tra i due componenti: entrambi vanno alimentati.
Non trovi Wi-Fi, altoparlanti posteriori, Dolby Atmos o pass-through video 4K. A 139 euro accetto volentieri questi limiti, perché il progetto punta su ciò che serve più spesso: voci chiare, bassi separati, HDMI ARC, ingresso ottico e Bluetooth. La valuterei per serie TV, film, partite e programmi generalisti; chi vuole un vero effetto verticale o diffusori alle spalle deve salire di categoria e di prezzo.
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