Samsung HW-B66CF/ZF a 139 euro: la soundbar 3.1 non era mai costata così poco

La Samsung HW-B66CF/ZF abbina una soundbar da 3.1 canali a un subwoofer wireless separato.

Centotrentanove euro per soundbar e subwoofer: la Samsung HW-B66CF/ZF è scesa al prezzo più basso rilevato finora. Se stai ripensando l’intero salotto, partirei dalla nostra guida alle migliori Smart TV Android; se il televisore va ancora bene e a deluderti è soprattutto l’audio, questa offerta richiede una spesa decisamente più contenuta.

La Samsung HW-B66CF/ZF è disponibile su Amazon a 139 euro. La pagina la presenta come “offerta a vendita rapida”; vendita e spedizione sono gestite da Amazon e il prezzo può quindi cambiare in qualsiasi momento.

Il canale centrale vale più di quanto sembri

La configurazione 3.1 assegna un canale specifico alle voci, oltre ai due canali destro e sinistro e al subwoofer. È la differenza che cercherei passando dagli altoparlanti del televisore a un sistema esterno: dialoghi più presenti, bassi affidati a un componente vero e una scena sonora più larga.

Il punto per me è molto pratico. Con una bambina piccola in casa, la sera non posso trattare il telecomando come un acceleratore, alzando durante le conversazioni e abbassando appena parte una scena d’azione. Voice Enhance Mode dà priorità alle voci, mentre la modalità notturna riduce gli sbalzi più invadenti. Sono funzioni meno spettacolari di una sigla audio stampata sulla confezione, ma nella vita quotidiana le userei continuamente.

Il canale centrale e Voice Enhance Mode aiutano a mantenere comprensibili i dialoghi anche a volume moderato.

Il nuovo minimo è 139 euro

Lo storico copre 433 giorni. La soundbar ha trascorso lunghi periodi intorno a 158-180 euro, con alcuni ritorni verso quota 200 e un precedente minimo vicino ai 140 euro. Gli attuali 139 euro abbassano ancora il riferimento e corrispondono a uno sconto del 39% rispetto ai 229 euro indicati oggi come prezzo consigliato.

Un euro in meno del vecchio record, preso da solo, cambia poco. Conta maggiormente il fatto che il sistema completo costi ormai quanto diverse soundbar 2.1 economiche, pur offrendo un canale centrale e quattro altoparlanti.

Lo storico completo porta la Samsung HW-B66CF/ZF al nuovo minimo di 139 euro.

Scheda tecnica Samsung HW-B66CF/ZF

Caratteristica Specifiche Configurazione 3.1 canali con 4 altoparlanti e speaker centrale Potenza dichiarata 250 W Subwoofer Separato e collegato alla soundbar in modalità wireless Formati audio Dolby 5.1ch, DTS 5.1ch e LPCM 2ch Modalità audio Surround Sound Expansion, Voice Enhance, Night, Bass Boost, Game, Adaptive Sound e Standard Collegamenti TV HDMI ARC/CEC e ingresso ottico Altre connessioni Bluetooth 4.2 e riproduzione musicale USB Dimensioni soundbar 860 × 59,4 × 75 mm Dimensioni subwoofer 184 × 343 × 295 mm Peso Soundbar 2,2 kg; subwoofer 5 kg Accessori Telecomando e staffa per montaggio a parete

Cosa sapere prima di comprarla

È larga 86 centimetri e si sistema facilmente davanti a molti televisori, ma il subwoofer occupa comunque uno spazio dedicato e richiede una presa di corrente. Il collegamento wireless riguarda l’audio tra i due componenti: entrambi vanno alimentati.

Non trovi Wi-Fi, altoparlanti posteriori, Dolby Atmos o pass-through video 4K. A 139 euro accetto volentieri questi limiti, perché il progetto punta su ciò che serve più spesso: voci chiare, bassi separati, HDMI ARC, ingresso ottico e Bluetooth. La valuterei per serie TV, film, partite e programmi generalisti; chi vuole un vero effetto verticale o diffusori alle spalle deve salire di categoria e di prezzo.