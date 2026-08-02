Samsung Soundbar HW-Q600H/XC al minimo storico: il prezzo crolla del 31% su Amazon (Offerta a “Vendita Rapida”)
Da 449 a 309 euro: la Samsung HW-Q600H/XC è scesa al prezzo più basso registrato finora. Amazon la indica come “offerta a vendita rapida”, quindi non farei troppo affidamento sulla sua durata. Il dato che conta, però, è semplice: il risparmio è di 140 euro e il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.
La differenza si sente soprattutto con voci e partite
Il sistema è un 3.1.2 canali: tre canali principali, il subwoofer wireless e due canali rivolti verso l’alto. In totale ci sono nove altoparlanti. È una configurazione sensata per chi vuole dare corpo ai bassi e rendere più credibile la scena verticale del Dolby Atmos, senza riempire il salotto di diffusori e cavi.
Io guardo parecchie partite anche per il mio lavoro da osservatore arbitrale e, quando torno su un episodio, una voce chiara vale più di tanti effetti. Qui entrano in gioco Adaptive Sound, che adegua la resa al contenuto, e Voice Enhance. La modalità notturna torna invece utile quando mia figlia dorme e non voglio far tremare casa con il subwoofer. Sono funzioni quotidiane, non voci messe in scheda soltanto per allungare l’elenco.
Q-Symphony, Atmos wireless e collegamenti
Con un televisore Samsung compatibile, Q-Symphony fa lavorare insieme gli altoparlanti del TV e la soundbar. Anche il Dolby Atmos può viaggiare senza cavo con determinati TV Samsung dal 2022 al 2026 e una connessione Wi-Fi; per un collegamento più universale e stabile c’è comunque l’HDMI eARC. Trovi anche un ingresso HDMI, un’uscita HDMI, ottico, Wi-Fi e Bluetooth 5.3.
Mi piace anche la presenza del pass-through 4K a 60 Hz con HDR10+: console e sorgenti esterne possono passare dalla soundbar senza rinunciare al formato video. AirPlay, Google Cast e Spotify Connect completano una dotazione che consente di usarla anche per la musica, evitando di accendere ogni volta il televisore.
Il grafico spiega bene perché 309 euro sono interessanti
Lo storico disponibile copre circa 86 giorni: la partenza è stata a 449 euro, poi sono arrivati i gradini a 399, 359 e 329 euro. Il taglio a 309 euro è l’ultimo e il più basso. È anche 20 euro sotto il miglior prezzo dei 30 giorni precedenti indicato da Amazon, quindi il “minimo storico” non nasce dal confronto con il solo listino.
Scheda tecnica Samsung HW-Q600H/XC
|Caratteristica
|Dato ufficiale
|Configurazione
|3.1.2 canali, 9 altoparlanti
|Subwoofer
|Wireless, incluso
|Formati Dolby
|Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby 5.1
|Modalità audio
|Adaptive Sound, Standard, Surround Sound Expansion, Game Pro
|Funzioni vocali
|Voice Enhance e modalità notturna
|Funzioni Samsung
|Q-Symphony, Wireless Dolby Atmos, SmartThings
|Video
|Pass-through 4K 60 Hz, HDR10+
|Connessioni
|1 HDMI in, 1 HDMI out con eARC, ottico, Wi-Fi, Bluetooth 5.3
|Streaming
|Google Cast, Spotify Connect, AirPlay
|Dimensioni soundbar
|1110,7 × 60,4 × 120 mm
|Dimensioni subwoofer
|205 × 353 × 302 mm
|Peso
|4,8 kg soundbar; 5,9 kg subwoofer
|In confezione
|Telecomando e staffa da parete
A 309 euro la valuterei soprattutto se hai già un TV Samsung recente, perché Q-Symphony e Atmos wireless aggiungono valore concreto. Funziona comunque con gli altri televisori tramite eARC o ottico. Se stai costruendo l’intero impianto, puoi affiancare questa lettura alla nostra guida alle migliori Smart TV Android e Google TV; per aggiornare un televisore ancora valido c’è invece la selezione dei migliori TV Box Android.
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