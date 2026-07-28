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SanDisk Ultra Dual Drive Go da 1 TB in offerta su Amazon: tanto spazio tra smartphone e PC

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino28 Luglio 2026
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Le chiavette USB sembrano oggetti quasi banali, almeno fino a quando non serve spostare decine di gigabyte da uno smartphone a un computer senza passare dal cloud. La SanDisk Ultra Dual Drive Go da 1 TB nasce esattamente per questo: ha un connettore USB-C da un lato, uno USB-A dall’altro e mette a disposizione lo spazio di archiviazione di molti notebook in appena 6,5 grammi.

È un prodotto che conosco e che trovo molto più utile di quanto lasci immaginare il formato. Lavorando ogni giorno con immagini, backup di siti e cataloghi e-commerce, mi capita spesso di dover trasferire cartelle pesanti tra dispositivi diversi: poterlo fare senza adattatori, cavi o caricamenti online è una comodità concreta.

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Il dettaglio che fa la differenza è il doppio connettore

Il meccanismo girevole lascia scegliere quale estremità utilizzare e protegge il connettore che in quel momento non serve. Non ci sono cappucci da perdere e il foro integrato consente di agganciare la chiavetta a un portachiavi o a una custodia.

L’ho provata soprattutto come ponte tra telefono e computer, che secondo me è il suo impiego più intelligente. Si collega direttamente a uno smartphone Android compatibile con USB OTG, si copiano foto, video o documenti con un buon file manager per Android, poi si ruota il corpo e si passa alla classica porta USB-A del PC. È un gesto semplice, ma evita diversi passaggi e torna utile anche quando la connessione è lenta o non si vuole affidare materiale riservato a un servizio online.

Un terabyte, inoltre, permette di portare con sé archivi fotografici, video, documenti di lavoro e copie locali senza dover fare continuamente spazio.

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Fino a 400 MB/s, ma è bene leggere correttamente il dato

SanDisk dichiara una velocità di lettura sequenziale fino a 400 MB/s per questa variante da 1 TB. Il dato riguarda la lettura, non la scrittura, e rappresenta il valore massimo ottenibile nelle condizioni previste dal produttore; nella pratica contano anche porta, dispositivo, dimensione dei file e spazio libero sull’unità.

Non la considero quindi la sostituta di un SSD esterno quando bisogna lavorare per ore su grandi progetti o mantenere prestazioni elevate e costanti. Come memoria tascabile per copiare, consegnare o tenere una seconda copia dei file, invece, la combinazione tra capacità e ingombro è difficile da ignorare. E rispetto a una scheda microSD non richiede che smartphone e computer abbiano un lettore dedicato.

Scheda tecnica della SanDisk Ultra Dual Drive Go 1 TB

ProdottoSanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C
Numero modelloSDDDC3-1T00-G46
Capacità1 TB
ConnettoriUSB-C e USB-A
InterfacciaUSB 3.2 Gen 1
Lettura sequenziale dichiarataFino a 400 MB/s
Dimensioni (L × P × A)44,45 × 12,19 × 8,64 mm
Peso6,5 g
Temperatura operativaDa 0 °C a 45 °C
Temperatura non operativaDa -10 °C a 70 °C
Compatibilità dichiarataDispositivi USB-C; Android 10 o successivo; macOS 12 o successivo; Windows 10 o successivo
SoftwareApp SanDisk Memory Zone per il backup automatico
GaranziaGaranzia limitata di 5 anni
ColoreNero
ASINB08764YRQW

Le specifiche sono quelle della scheda ufficiale SanDisk del modello SDDDC3-1T00-G46. La compatibilità con un singolo smartphone dipende anche dal supporto USB OTG e dal file system utilizzato.

A chi la consiglierei davvero

La consiglierei a chi registra molti video con lo smartphone, porta spesso con sé materiale di lavoro o vuole una memoria capiente da usare sia con macchine recenti sia con PC che conservano la porta USB tradizionale.

La vedo bene anche in viaggio. Tra fotografie, clip e file offline, lo spazio finisce più rapidamente di quanto si pensi e non sempre si ha a disposizione una rete abbastanza veloce per un backup sul cloud. In questo contesto la Dual Drive Go consente di liberare il telefono e controllare subito i contenuti da un computer, senza aggiungere un adattatore alla borsa.

Se si devono spostare soltanto documenti leggeri ogni tanto, 1 TB è probabilmente eccessivo e una capacità inferiore costa meno. Se invece l’alternativa è portare cavi, adattatori o un’unità più ingombrante, questa versione ha molto più senso.

La mia opinione sul prezzo Amazon

Preferisco essere chiaro: durante il mio controllo Amazon non mostrava un prezzo barrato né una percentuale di sconto verificabile, quindi ho dovuto verificare tramite Keepa o CamelCamelCamel l’andamento del prezzo scovando questa promozione.

Il valore, in questo caso, è legato soprattutto alla capacità da 1 TB racchiusa in un corpo molto piccolo e alla libertà di passare da USB-C a USB-A. La mia personale opinione è che sia un acquisto sensato per chi sfrutterà davvero entrambi i connettori e muove file pesanti con frequenza; per tutti gli altri conviene confrontare anche le versioni meno capienti direttamente nella pagina Amazon.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino28 Luglio 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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