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Sennheiser ACCENTUM Plus a 121 euro su Amazon: cuffie professionali?

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino1 Agosto 2026
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Le Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless bianche scendono a 121,49 euro su Amazon.

A 121,49 euro la versione bianca delle Sennheiser ACCENTUM Plus entra in una fascia di prezzo parecchio interessante. Sono cuffie over-ear con ANC adattivo, 50 ore di autonomia e codec aptX Adaptive; in più, su Amazon vengono vendute e spedite direttamente da Amazon, con consegna Prime e reso gratuito.

Vedi le Sennheiser a 121,49 euro

Il prezzo di listino di queste cuffie era ben diverso

La pagina Amazon confronta i 121,49 euro attuali con un prezzo mediano di 127,49 euro. Guardando quasi due anni e mezzo di storico, però, il quadro cambia: nel 2024 queste cuffie si muovevano spesso tra 200 e 230 euro, poi sono scese gradualmente fino alla zona dei 145 euro. Il prezzo odierno torna a toccare la parte più bassa dell’intero grafico.

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Lo storico mostra una discesa progressiva dai circa 230 euro del 2024 agli attuali 121,49 euro.

Non è un ribasso isolato di poche ore: è il risultato di un calo lungo e piuttosto netto. Resta comunque un prezzo da controllare prima dell’acquisto, perché la disponibilità può cambiare.

Il genere di cuffia che userei per una giornata intera

Quando passo parecchie ore tra analisi SEO, e-commerce e scrittura, cerco soprattutto tre cose: padiglioni che non affatichino, autonomia vera e un suono piacevole anche a volume moderato. Le ACCENTUM Plus pesano 227 grammi e montano trasduttori dinamici angolati da 37 mm. Sennheiser ha aggiunto l’equalizzatore a cinque bande e la personalizzazione del suono nell’app, quindi si può intervenire senza trasformare ogni ascolto in una seduta da tecnico audio.

La compatibilità con SBC, AAC, aptX e aptX Adaptive è utile soprattutto su Android. Io continuo a preferire Android per libertà e funzioni, mentre al computer lavoro sul mio MacBook Pro: avere cuffie utilizzabili via Bluetooth e, quando serve, anche con il cavo ausiliario incluso è una praticità concreta.

L’ANC ibrido adattivo regola la cancellazione in base al rumore circostante; con un tocco si passa alla modalità Trasparenza. Mi convince anche la ricarica rapida: dieci minuti collegati alla presa assicurano fino a cinque ore di ascolto, mentre una carica completa richiede circa tre ore e mezza. Sono dettagli che contano più di tante funzioni decorative.

Scheda tecnica Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless

CaratteristicaSpecifiche ufficiali
TipologiaOver-ear circumaurale, chiusa
TrasduttoriDinamici angolati da 37 mm
Risposta in frequenza10 Hz – 22 kHz
BluetoothVersione 5.2, classe 1
CodecSBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, mSBC, CVSD
Cancellazione del rumoreANC ibrido adattivo con modalità Trasparenza
Microfoni2 MEMS con beamforming
Autonomia dichiarataFino a 50 ore via Bluetooth con ANC attivo
RicaricaCirca 3,5 ore; 10 minuti per fino a 5 ore di ascolto
Batteria800 mAh agli ioni di litio
Peso227 grammi
ConfezioneCustodia, cavo USB-C, cavo ausiliario, guida rapida

A chi le consiglierei a questo prezzo

Le prenderei in considerazione se cerchi cuffie comode per musica, film e lavoro, con una batteria difficile da mettere in crisi e una cancellazione del rumore evoluta. La media di 4,3 stelle su oltre 1.500 recensioni non elimina il gusto personale, ma offre un campione abbastanza ampio per capire che il modello è stato accolto bene.

Prima di decidere puoi confrontarle con le nostre guide alle migliori cuffie e alle migliori cuffie Bluetooth. Se invece cercavi proprio delle Sennheiser over-ear equilibrate, la versione bianca a 121,49 euro merita un controllo immediato su Amazon.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino1 Agosto 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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