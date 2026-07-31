Sony BRAVIA 2 II da 55 pollici scende a 613 euro su Amazon

Sony BRAVIA 2 II da 55 pollici costa 613 euro su Amazon. Nella pagina non compare il bollino di un’offerta a tempo, eppure il prezzo merita attenzione: il televisore era partito da 749 euro, si era poi fermato a 699 euro e ora ha perso altri 86 euro in un solo passaggio.

È il modello 2026 con sigla 55S20M2, venduto e spedito da Amazon. Ha un pannello Direct LED 4K, Google TV, processore X1, quattro ingressi HDMI e audio compatibile con Dolby Atmos e DTS:X. I 613 euro lo collocano in una zona interessante per chi vuole un 55 pollici Sony recente senza salire sulle cifre richieste dalle serie più sofisticate del marchio.

Lo storico spiega bene il valore del calo

Il grafico disponibile copre 77 giorni. Per tutta la seconda metà di maggio e il mese di giugno il prezzo è rimasto praticamente inchiodato a 749 euro. Il primo taglio è arrivato all’inizio di luglio, con una discesa a 699 euro; a fine mese è comparso il nuovo livello di 613 euro.

749 → 699 → 613 euro. Rispetto al prezzo iniziale del grafico si risparmiano 136 euro, poco più del 18%.

Lo storico mostra il passaggio da 749 a 699 euro e l’ultimo calo fino a 613 euro.

I 613 euro rappresentano il punto più basso visibile nello storico fornito. Il modello è ancora giovane e il grafico non racconta anni di oscillazioni, però la direzione è chiara: il prezzo attuale nasce da due riduzioni reali, non dal confronto isolato con un listino teorico.

Un 55 pollici pensato per il salotto di tutti i giorni

La diagonale effettiva è di 54,6 pollici, pari a 139 centimetri. Con il piedistallo la TV misura circa 122,7 × 78,2 × 28,8 cm e pesa 13,5 kg: prima di ordinarla controllerei soprattutto la larghezza del mobile, perché i due piedini sono collocati verso l’esterno e occupano circa 101,9 cm.

A casa, con Teresa e una figlia piccola, il televisore viene usato in momenti molto diversi: un cartone breve, una partita, una serie iniziata quando finalmente cala il silenzio. In questa routine Google TV è comoda perché mette le applicazioni nello stesso posto, gestisce più profili e riduce il tempo perso fra telecomandi e dispositivi esterni.

Adoro le Google TV di Sony per ovvi motivi: sistema operativo modificato e semplificato per una fluidità eccezionale, rispetto a quella offerta da altri competitor.

Personalmente ho un OLED top di gamma LG e mi ci trovo benissimo, una serie G, quindi non posso chiedere di meglio, ma non ti nascondo che mia figlia ha già lanciato una cosa a 20 centimetri dal televisore ed ho tremato. Mi è passata tutta la vita (del televisore) davanti 😛

Il processore X1 lavora anche sui contenuti meno recenti

Il pannello LCD usa una retroilluminazione Direct LED, ha risoluzione 3840 × 2160 pixel e frequenza nativa di 60 Hz. Sony affida al processore 4K HDR X1 l’upscaling e la pulizia delle immagini attraverso 4K X-Reality PRO, mentre Live Colour e Dynamic Contrast Enhancer intervengono su colori e contrasto.

È una configurazione concreta per televisione, streaming, sport e film. La scheda ufficiale indica HDR10 e HLG; Dolby Vision non compare tra i formati video supportati. Anche l’oscuramento è del tipo “frame dimming”, quindi non c’è una gestione della retroilluminazione a zone paragonabile a quella di un Mini LED.

Questi dettagli servono a collocarlo correttamente. A 613 euro stai pagando il trattamento dell’immagine Sony, il sistema smart e una dotazione completa, mentre il pannello rimane un Direct LED a 60 Hz. Per confrontarlo con alternative QLED, Mini LED e OLED puoi partire dalla nostra guida alle migliori Smart TV Android e Google TV.

Con PS5 va d’accordo, entro i limiti dei 60 Hz

Sony ha previsto la mappatura automatica dei toni HDR e il cambio automatico della modalità immagine quando colleghi una PlayStation 5. Tutti e quattro gli ingressi HDMI supportano ALLM, così il televisore riduce automaticamente la latenza quando rileva una console.

Il pannello resta a 60 Hz e il VRR non è presente. Di conseguenza può ricevere un segnale 4K fino a 60 fotogrammi al secondo, adatto alla grande maggioranza dei giochi e all’uso occasionale della console. Chi cerca 4K a 120 Hz e frequenza variabile deve orientarsi su una fascia diversa.

Google TV, Chromecast e AirPlay già integrati

La parte smart è completa: Google TV con Play Store, ricerca vocale, Chromecast integrato e 16 GB di memoria. Sono supportati anche Apple AirPlay e HomeKit, quindi puoi inviare contenuti sia da Android sia dai dispositivi Apple. La connessione comprende Wi-Fi 6 o 6E in base al mercato, Bluetooth 5.3 e una porta Ethernet.

Con quattro HDMI, due USB, uscita ottica ed eARC c’è spazio per console, soundbar, decoder e altri accessori. Se preferisci guardare un film senza disturbare chi dorme, il Bluetooth A2DP consente anche di collegare un modello scelto fra le nostre migliori cuffie.

L’audio integrato parte da 20 watt

I due altoparlanti full range erogano 10 watt ciascuno. La compatibilità comprende Dolby Audio, Dolby Atmos e DTS:X: i formati ci sono, anche se la separazione dei canali e la presenza dei bassi dipenderanno inevitabilmente dai piccoli diffusori interni. Per dialoghi, telegiornale e visione quotidiana partirei dall’audio della TV; una soundbar resta l’aggiornamento sensato quando vuoi maggiore impatto nei film.

Scheda tecnica di Sony BRAVIA 2 II 55S20M2

Modello Sony BRAVIA 2 II K-55S20M2, anno 2026 Schermo LCD Direct LED da 55″ (54,6″), diagonale 139 cm Risoluzione 4K Ultra HD, 3840 × 2160 pixel Frequenza 60 Hz nativi; Motionflow XR 200/240 Hz Processore video 4K HDR Processor X1 con 4K X-Reality PRO HDR HDR10 e HLG Sistema operativo Google TV / Android TV, Google Play Store, 16 GB Trasmissione wireless Chromecast integrato, Apple AirPlay e HomeKit Audio 2 altoparlanti full range da 10 W; Dolby Audio, Dolby Atmos e DTS:X Gaming ALLM, HDR Auto Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode; niente VRR Connessioni 4 HDMI con eARC/ARC, 2 USB, uscita ottica, LAN, ingressi antenna e satellite Wireless Wi-Fi 6/6E secondo il mercato, Bluetooth 5.3 Dimensioni con piedistallo Circa 122,7 × 78,2 × 28,8 cm Peso con piedistallo Circa 13,5 kg Montaggio a parete VESA 300 × 300 mm Consumo dichiarato 65 kWh/1.000 ore; classe energetica G indicata nella pagina Amazon

Dati e compatibilità sono stati verificati sulla scheda tecnica ufficiale Sony; prezzo, disponibilità e venditore fanno riferimento alla pagina Amazon di Sony BRAVIA 2 II 55S20M2.

A 613 euro ha una collocazione più convincente

Il taglio di 136 euro modifica parecchio il rapporto fra dotazione e prezzo. Il Sony BRAVIA 2 II offre un’immagine 4K elaborata dal processore X1, Google TV, connettività generosa e buone possibilità di espansione audio. La frequenza di 60 Hz, l’assenza del VRR e il supporto HDR limitato a HDR10 e HLG restano i tre elementi da valutare con attenzione.

Se il televisore servirà soprattutto per streaming, digitale terrestre, sport e qualche sessione con PS5, i 613 euro hanno senso. Per gaming competitivo o per ottenere neri e picchi luminosi da fascia alta spenderei di più e cambierei tecnologia del pannello.