Uno speaker portatile deve essere facile da mettere nello zaino e abbastanza resistente da non richiedere troppe attenzioni. Il Sony ULT FIELD 1 nero risponde a questa esigenza e oggi costa 62,39 euro invece di 139 euro. È il prezzo più basso segnalato per questa offerta; il link è affiliato e lascia invariato il totale.

IP67, cinturino e struttura antiurto

La certificazione IP67 indica protezione dalla polvere e resistenza all’acqua nelle condizioni previste dal produttore. La costruzione è dichiarata antiurto e il cinturino integrato facilita il trasporto. Può essere appoggiato in orizzontale oppure in verticale, dettaglio comodo quando lo spazio sul tavolo è ridotto.

Resistenza non significa assenza di manutenzione. Dopo sabbia, salsedine o pioggia conviene pulire e asciugare lo speaker seguendo il manuale, evitando di collegare il cavo di ricarica quando la porta è bagnata.

Cosa aspettarsi dal suono e dalla batteria

Il pulsante ULT enfatizza le basse frequenze e aumenta la pressione percepita. In un corpo compatto il risultato punta all’impatto e alla facilità d’ascolto; chi cerca bassi profondi a volume elevato dovrà considerare un diffusore più grande. L’equilibrio fra dimensioni e resa resta il criterio giusto per valutarlo.

Sony dichiara fino a 12 ore di autonomia. Il valore reale cambia con volume, modalità ULT, temperatura e chiamate in vivavoce. La batteria copre comunque una giornata all’aperto senza richiedere un apparecchio ingombrante.

Nella guida alle migliori casse Bluetooth puoi confrontarlo con modelli più potenti o ancora più piccoli. A questo prezzo ULT FIELD 1 è interessante per viaggio, terrazza e cucina, mentre non lo sceglierei per sonorizzare una festa in uno spazio ampio.