Sony WH-1000XM4C scendono sotto i 200 euro in due colori

Le Sony WH-1000XM4C scendono a 194,92 euro nelle colorazioni Argento e Lavanda. Il prezzo consigliato indicato è 249,99 euro, quindi il risparmio supera 55 euro. Ho verificato le due varianti separatamente: l’offerta non è limitata a un solo colore. Qui puoi controllare la versione Argento. Il collegamento è affiliato.

Argento e Lavanda allo stesso prezzo

La finitura Argento usa l’ASIN B0HBXHB1TL, mentre Lavanda è associata all’ASIN B0HBXKGYS5. Entrambe risultano a 194,92 euro. La struttura è pieghevole e la confezione comprende una custodia rigida, vantaggio pratico per chi viaggia e vuole ridurre l’ingombro rispetto a modelli con archetto fisso.

ANC con processore QN1

Quattro microfoni e il processore HD QN1 gestiscono la cancellazione del rumore. Il controllo adattivo modifica il comportamento in base all’attività, mentre la modalità ambiente lascia entrare voci e annunci. L’efficacia è maggiore sui rumori continui; conversazioni vicine e suoni improvvisi possono restare percepibili.

Driver da 40 mm e LDAC

I driver da 40 mm hanno una taratura aggiornata per voci, bassi e ampiezza della scena. LDAC gestisce flussi ad alta risoluzione con sorgenti compatibili e DSEE Extreme elabora i file compressi. L’app Sony permette di regolare equalizzazione, comandi e modalità. Il multipoint mantiene attivi due dispositivi, soluzione comoda fra computer e telefono.

Autonomia e confronto con XM5

L’autonomia dichiarata arriva a 27 ore con ANC e 34 ore senza cancellazione. Tre minuti di ricarica forniscono circa un’ora. Le XM5 in offerta costano meno in questi giorni e hanno un ANC più recente, ma le XM4C sono pieghevoli e offrono due colori particolari. La scelta dipende quindi più da formato, estetica e disponibilità che dal prezzo di listino.

Per approfondire puoi consultare il confronto aggiornato fra cuffie Bluetooth. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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