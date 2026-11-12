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Sony WH-1000XM5 raggiungono un nuovo minimo con il doppio sconto

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Viaggiatore con cuffie nere simili alle Sony WH-1000XM5 in una sala d’attesa aeroportuale

Le Sony WH-1000XM5 raggiungono 168,86 euro grazie a due riduzioni: il prezzo visibile sulla pagina è già scontato e Amazon applica un ulteriore 22% durante il checkout. Il totale va quindi controllato prima di confermare l’ordine. È il nuovo minimo rilevato per queste cuffie over-ear con cancellazione del rumore. Qui puoi verificare il doppio sconto. Il collegamento è affiliato.

Controlla il prezzo finale delle Sony WH-1000XM5

Otto microfoni per la cancellazione

Il sistema ANC usa otto microfoni e due processori per analizzare l’ambiente. Auto NC Optimizer adatta l’intervento alla situazione e alla vestibilità, utile passando dall’ufficio ai mezzi pubblici. L’isolamento rimane influenzato dalla forma della testa, dagli occhiali e dalla posizione dei padiglioni, quindi il risultato può cambiare da persona a persona.

Driver da 30 mm, LDAC e multipoint

I driver da 30 mm lavorano con LDAC per l’audio ad alta risoluzione sui dispositivi compatibili. Il multipoint permette di collegare telefono e computer, mentre l’app Sony Sound Connect gestisce equalizzazione, modalità ambiente e comandi. La qualità con codec avanzati dipende anche dalla sorgente e dalle impostazioni dello smartphone.

Trenta ore con ANC e ricarica rapida

Sony dichiara fino a 30 ore con cancellazione attiva. Tre minuti di ricarica possono aggiungere circa tre ore di ascolto con un alimentatore adeguato. L’archetto sottile e i cuscinetti morbidi distribuiscono il peso, ma le XM5 non si ripiegano verso l’interno come le XM4C: la custodia occupa più spazio in borsa.

Il prezzo cambia davvero il giudizio

A circa 169 euro le WH-1000XM5 entrano in una fascia dove ANC, chiamate e app completa pesano molto. Le sceglierei per viaggi, lavoro e ascolti lunghi. Chi preferisce una struttura pieghevole può guardare le WH-1000XM4C, anch’esse in promozione, mentre chi possiede già cuffie premium recenti potrebbe trovare il salto meno evidente.

Per approfondire puoi consultare la guida alle migliori cuffie Bluetooth. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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