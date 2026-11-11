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Sony WH-CH530 a 45 euro in tutti i colori: leggere e con 55 ore di autonomia

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Sony WH-CH530 bianche indossate da una studentessa durante la lettura

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 45 euro invece di 59,99 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

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L’offerta comprende tutte le finiture

Nero, bianco, cobalto, corallo e le altre colorazioni disponibili risultavano allineate a 45 euro al momento del controllo. È un dettaglio da riportare correttamente: si può scegliere il colore, poi verificare venditore e totale nella pagina Amazon.

Leggerezza prima di tutto

Le WH-CH530 pesano circa 150 grammi e usano un formato on-ear. Sono facili da portare, ma i padiglioni poggiano sulle orecchie: la comodità dopo ore dipende dalla persona. I comandi fisici restano pratici durante studio e chiamate.

Suono, app e chiamate

DSEE prova a recuperare parte delle alte frequenze perse con la compressione. L’app Sony Sound Connect offre equalizzatore a dieci bande e controllo del volume sicuro. Il microfono usa elaborazione basata sull’IA per rendere più chiara la voce, senza sostituire un microfono dedicato in ambienti difficili.

Autonomia e connessioni

Sony dichiara fino a 55 ore e 90 minuti di ascolto con tre minuti di ricarica. Multipoint, Fast Pair, Swift Pair e Auracast semplificano l’uso tra dispositivi. Non c’è ANC: chi vuole isolamento attivo deve scegliere un’altra categoria.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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