Soundcore AeroFit 2 AI a 102,34 euro: -32% per le open-ear che traducono 100 lingue

Le Soundcore AeroFit 2 con assistente AI scendono a 102,34 euro su Amazon.

Le Soundcore AeroFit 2 con assistente AI costano 102,34 euro su Amazon, contro i 149,99 euro indicati come prezzo consigliato. Lo sconto è del 32% e riguarda la variante bianca con traduzione in tempo reale, quella più particolare della famiglia AeroFit 2.

La vendita e la spedizione sono curate direttamente da Amazon; le valutazioni, al momento del controllo, sono 396 con una media di 4,3 stelle su 5.

Io le guarderei soprattutto per il modo in cui si indossano. Non entrano nel canale uditivo e non lo chiudono: l’archetto passa dietro l’orecchio, mentre il piccolo altoparlante rimane davanti. Per chi mal sopporta la pressione dei gommini dopo qualche ora può essere un cambiamento molto concreto.

Le Soundcore AeroFit 2 con assistente AI sono disponibili a 102,34 euro su Amazon. Prezzo e disponibilità possono cambiare.

Il prezzo è sceso, ma il grafico va letto bene

Lo storico Amazon degli ultimi tre mesi mostra l’attuale discesa a 102,34 euro.

Lo storico racconta un ribasso reale, senza bisogno di forzarlo. A maggio la vendita Amazon era partita da 99,99 euro, a giugno era salita a 109,99 euro e per quasi tutto luglio si è mantenuta intorno a 114,99 euro. Gli attuali 102,34 euro sono quindi molto vicini al valore più basso del periodo mostrato, ma non rappresentano il minimo degli ultimi tre mesi.

Open-ear: più aria e meno isolamento

Davanti al MacBook passo spesso parecchie ore tra analisi SEO, telefonate e ottimizzazione degli e-commerce. In sessioni così lunghe un auricolare che non preme dentro l’orecchio ha un senso immediato; allo stesso tempo, posso continuare a sentire il campanello o qualcuno che mi parla. È proprio questa la logica open-ear.

Ci sono anche conseguenze da conoscere. La musica non viene isolata dal mondo esterno come accade con un buon in-ear e in un ambiente rumoroso si perde parte del dettaglio. Soundcore prova a dare corpo all’ascolto con driver racetrack da 20 × 11,5 mm e BassTurbo; resta però una cuffia pensata per comfort e consapevolezza di ciò che accade intorno, non per creare silenzio.

Gli archetti regolabili su quattro posizioni dovrebbero aiutare a trovare il punto corretto su orecchie diverse. La certificazione IP55 con SweatGuard aggiunge la protezione utile per passeggiate e allenamenti, mentre chi cerca altri modelli pensati per muoversi può consultare la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth per sport e running.

Traduzione e assistente Anka: cosa fanno davvero

Questa versione integra Anka, l’assistente di Soundcore. Si attiva dall’app, risponde alle domande, effettua ricerche e controlla gli auricolari; per la traduzione in tempo reale supporta 100 lingue. Durante una conversazione la propria voce viene raccolta dagli auricolari, mentre quella dell’altra persona passa dal microfono dello smartphone, viene tradotta e riprodotta nelle cuffie. Telefono e app, dunque, fanno parte del meccanismo.

È una funzione che mi incuriosisce più nei viaggi e negli incontri di lavoro che nell’uso quotidiano, ma la tratterei come un aiuto e non come un interprete infallibile. La stessa Soundcore invita a verificare i contenuti prodotti dall’intelligenza artificiale. Precisa inoltre che Anka opera soltanto nell’app e non accede a contatti, chiamate, messaggi o altre applicazioni.

Scheda tecnica Soundcore AeroFit 2 AI Assistant

Tipologia Auricolari true wireless open-ear con archetto regolabile Driver Racetrack da 20 × 11,5 mm con BassTurbo Audio Hi-Res Wireless e codec LDAC su dispositivi compatibili Bluetooth 5.4 Autonomia dichiarata Fino a 8,5 ore; fino a 35 ore con custodia Ricarica Custodia compatibile con ricarica wireless Resistenza IP55 con tecnologia SweatGuard Assistente Anka tramite app Soundcore Traduzione In tempo reale, 100 lingue supportate Colore in offerta Bianco e argento

Uso Android da sempre e qui il supporto LDAC è un dettaglio che apprezzo: con una sorgente compatibile trasmette più dati del codec SBC. Non cancella i limiti acustici di una struttura aperta, però permette di sfruttare meglio driver così grandi. Per confrontare forma, autonomia e prezzi con modelli in-ear più tradizionali c’è anche la nostra selezione dei migliori auricolari Bluetooth e wireless.

A 102,34 euro queste AeroFit 2 AI Assistant sono interessanti per chi mette il comfort davanti all’isolamento e vuole sperimentare la traduzione senza comprare un dispositivo dedicato. Puoi controllare qui il prezzo aggiornato delle Soundcore AeroFit 2 su Amazon.