Soundcore Boom 2 e Boom 2 Plus raggiungono due prezzi molto interessanti su Amazon: 79,99 euro per Boom 2 e 129,99 euro per Boom 2 Plus. La prima costa 50 euro meno del prezzo consigliato; la seconda risparmia 70 euro. Qui puoi controllare la Boom 2 blu. Il collegamento è affiliato e il prezzo finale non cambia.

Boom 2: più facile da portare

La Boom 2 pesa circa 1,66 kg e misura 29,6 × 10,1 × 18,5 cm. Raggiunge 80 W con BassUp 2.0, integra luci RGB e offre fino a 24 ore dichiarate. La protezione IPX7 e la struttura galleggiante la rendono adatta a piscina, spiaggia e giardino. La versione blu collegata usa l’ASIN B0CQ55VQH8; anche la nera risultava a 79,99 euro con ASIN B0CQ53RVTW.

Boom 2 Plus: più grande e potente

La Plus sale a 3,8 kg e 44,2 cm di larghezza. Due woofer e due tweeter erogano 100 W, con picco dichiarato di 140 W attivando BassUp 2.0. L’autonomia arriva a 20 ore e la ricarica completa richiede circa tre ore con alimentatore da 30 W. Il modello nero in offerta usa l’ASIN B0CZ7DY692; il prezzo verificato è 129,99 euro.

Power bank, app e collegamento fra speaker

Entrambi i modelli possono ricaricare uno smartphone e permettono di regolare l’equalizzazione dall’app Soundcore. Le versioni indicate supportano Auracast, mentre non sono compatibili con PartyCast. Chi possiede già altri speaker Soundcore deve controllare lo standard usato dal proprio sistema prima di acquistare un’unità aggiuntiva.

La scelta dipende da dove ascolterai musica

Per spostamenti frequenti sceglierei Boom 2: pesa meno della metà e conserva una buona potenza. Boom 2 Plus ha senso per feste, terrazzi e stanze grandi, dove volume e presenza sui bassi contano più dell’ingombro. In entrambi i casi l’autonomia reale cambia con volume, luci, BassUp e uso della funzione power bank.

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