Le Soundcore Liberty 5 hanno raggiunto il prezzo più basso che ho trovato finora su Amazon: 54,99 euro invece di 99,99 euro, con uno sconto di 45 euro. La proposta è venduta da AnkerDirect IT e spedita da Amazon. A questa cifra diventano particolarmente interessanti per chi cerca auricolari completi senza arrivare ai prezzi dei modelli premium. Qui puoi controllare prezzo, colore e disponibilità delle Liberty 5. Il collegamento è affiliato e non cambia il totale dell’ordine.

Tre colori verificati allo stesso prezzo

Nero, Bianco e Rosa Albicocca risultano proposti a 54,99 euro. La gamma comprende anche il Blu Abisso, ma non estenderei automaticamente la promozione a questa variante: Amazon può cambiare prezzo e venditore quando si seleziona un colore diverso. Prima del pagamento controllerei quindi la finitura scelta e il riepilogo dell’ordine. L’inserzione nera collegata nell’articolo usa l’ASIN verificato B0DT4F2NM9.

ANC adattiva e Dolby Audio

La cancellazione Adaptive ANC 3.0 analizza l’ambiente e regola il proprio intervento ogni 0,3 secondi. Soundcore ha lavorato anche sull’attenuazione delle voci, utile quando si viaggia o si ascolta musica in un locale affollato. L’efficacia reale dipende dalla tenuta dei gommini: nella confezione sono presenti sei misure, dalla XXS alla XL, e vale la pena provarle con calma.

LDAC, driver da 9,2 mm e app Soundcore

I driver da 9,2 mm usano diaframmi in carta di lana e lavorano con canali dedicati ai bassi. Sono supportati LDAC, Hi-Res Audio e Dolby Audio, mentre HearID 4.0 crea un’equalizzazione basata sull’udito e sulle preferenze personali. L’app permette anche di modificare controlli e profilo sonoro. La connessione multipoint gestisce due dispositivi, compreso l’uso con LDAC.

Autonomia e chiamate

Soundcore dichiara 12 ore dagli auricolari e 48 ore complessive in modalità normale. Con ANC attiva si scende a otto ore e 32 ore con la custodia. Dieci minuti di ricarica possono fornire altre cinque ore di ascolto. Sei microfoni, elaborazione della voce e riduzione del vento curano le chiamate, mentre la certificazione IP55 protegge gli auricolari da sudore, polvere e spruzzi.

A 54,99 euro sono molto difficili da ignorare

A prezzo pieno le Liberty 5 incontrano concorrenti numerose; a 54,99 euro il quadro cambia. ANC adattiva, LDAC, multipoint, applicazione completa e autonomia elevata formano una dotazione rara in questa fascia. Le sceglierei per viaggio, lavoro e ascolto quotidiano, tenendo presente che comodità e isolamento dipendono sempre dalla forma dell’orecchio e dal gommino utilizzato.

Per confrontarle con altri modelli puoi consultare la guida aggiornata alle migliori cuffie Bluetooth. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il totale mostrato da Amazon nel carrello.

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