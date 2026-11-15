Soundcore Motion X600 sotto i cento euro: una cassa da spostare per casa
Una cassa sul mobile del soggiorno, poi in cucina mentre si prepara la cena: è l’utilizzo per cui prenderei in considerazione la Soundcore Motion X600. La maniglia integrata e la batteria consentono di spostarla facilmente fra le stanze. Nella variante verde scende a 99,99 euro su Amazon, entrando in una fascia di prezzo più accessibile.
Controlla prezzo e disponibilità su Amazon. Link affiliato: un acquisto può sostenere il sito senza costi aggiuntivi per te.
Il ribasso è di 30 euro rispetto ai 129,99 euro indicati come prezzo più basso nei trenta giorni precedenti. I 169,99 euro usati per lo sconto del 41% sono invece il prezzo consigliato. Il confronto recente mi sembra già un motivo sufficiente per guardare questa promozione, senza attribuirle un minimo storico che non abbiamo documentato.
Cosa aggiunge il diffusore rivolto verso l’alto
La Motion X600 impiega cinque trasduttori, uno dei quali orientato verso l’alto, e dichiara una potenza complessiva di 50 W. L’elaborazione audio spaziale punta ad allargare la percezione del suono. Resta però un diffusore singolo: la distanza fisica fra due casse stereo separate offre una disposizione dei canali diversa.
Per questo la valuterei come soluzione pratica per ascoltare musica in una stanza, con pochi collegamenti da gestire. Non ho effettuato una prova d’ascolto di questo esemplare e non trasformerei le promesse sull’audio spaziale in un giudizio sulla resa sonora.
Bluetooth, ma anche un ingresso per il cavo
Il supporto LDAC interessa chi usa una sorgente compatibile: può trasmettere più dati rispetto ai codec Bluetooth di base, ma richiede l’attivazione corretta e non è supportato dagli iPhone. L’ingresso AUX offre invece una possibilità aggiuntiva per collegare una sorgente analogica. L’app Soundcore consente di intervenire sull’equalizzazione.
L’autonomia dichiarata arriva a 12 ore; volume elevato, LDAC e impostazioni possono ridurla. La certificazione IPX7 riguarda la resistenza all’acqua nelle condizioni previste, mentre la X non indica una certificazione contro la polvere. Sono caratteristiche da leggere secondo l’uso previsto, soprattutto se si pensa di portarla spesso all’aperto.
A 99,99 euro la considererei per chi vuole un diffusore da usare in casa e spostare all’occorrenza, apprezzando anche l’ingresso AUX. Per una cassa da infilare ogni giorno in uno zaino valuterei prima l’ingombro. La promozione qui riportata riguarda il verde: verifica la variante selezionata e il prezzo finale nel riepilogo Amazon.
Prezzo e variante rilevati nella schermata Amazon del 15 novembre 2026. Disponibilità e importo possono cambiare.
- Audio spaziale coinvolgente: ispirato all'acustica del teatro...
- Suono che riempie la stanza a 50 W: mentre si organizza una festa...
- Musica coinvolgente sempre e ovunque: portatile e leggero, Motion...