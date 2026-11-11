Soundcore P31i a 25,49 euro: ANC adattiva, LDAC e 50 ore di autonomia

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 25,49 euro invece di 69,99 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Lo sconto è il vero elemento decisivo

Il prezzo scende di oltre sessanta punti percentuali rispetto ai 69,99 euro indicati. A 25,49 euro diventano interessanti anche come secondo paio per viaggio e lavoro. La variante nera collegata è venduta da AnkerDirect IT e spedita da Amazon al momento della verifica.

ANC adattiva e LDAC

La cancellazione regola l’intensità in base all’ambiente e Soundcore dichiara una riduzione fino a 52 dB. Il supporto LDAC consente un flusso più ricco con dispositivi compatibili, ma consuma più energia e non migliora una sorgente mediocre.

Sei microfoni e traduzione

Sei microfoni con elaborazione della voce aiutano nelle chiamate. L’app include anche traduzione in oltre cento lingue: può essere utile per brevi conversazioni, mentre precisione e disponibilità dipendono da lingua, rete e aggiornamenti.

Autonomia

Si arriva a 10 ore dichiarate senza ANC, 8 con cancellazione attiva e 50 ore sfruttando la custodia. A questo prezzo accetterei qualche compromesso nei materiali, purché la vestibilità sia corretta e l’applicazione resti stabile sul proprio telefono.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.