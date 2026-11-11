Soundcore Q20i tornano in offerta: ANC e 60 ore per studio e viaggio

Le Soundcore Q20i sono già passate più volte in offerta, ma il prezzo attuale resta difficile da ignorare: la colorazione bianca costa 31,99 euro invece di 49,99 euro. Ho controllato la variante selezionata; i colori blu e nero compaiono nella stessa pagina, ma il prezzo non va esteso automaticamente. Qui puoi verificare la versione bianca e il totale aggiornato. Il collegamento è affiliato.

ANC ibrida con aspettative realistiche

Due microfoni interni e due esterni rilevano il rumore ambientale e lavorano soprattutto su suoni continui come motori, ventilazione e brusio. L’attenuazione dichiarata arriva al 90%, ma non equivale al silenzio e non ha la precisione dei modelli premium. Nella fascia dei 32 euro rimane comunque una funzione utile su mezzi pubblici e in ufficio.

Driver da 40 mm e app Soundcore

I driver dinamici da 40 mm seguono l’impostazione Soundcore, con bassi evidenti e funzione BassUp. L’app mette a disposizione 22 preset, equalizzatore personalizzato, modalità Normale, ANC e Trasparenza. L’audio Hi-Res è legato all’uso del cavo AUX, dettaglio da ricordare se si acquista pensando all’ascolto wireless.

Autonomia e doppia connessione

Soundcore dichiara 40 ore con ANC attiva e 60 ore in modalità normale. Cinque minuti di ricarica possono aggiungere circa quattro ore. Il multipoint permette di collegare contemporaneamente computer e smartphone, una comodità concreta per chi lavora, studia e riceve chiamate senza voler ripetere ogni volta l’abbinamento.

Per chi hanno senso

A 31,99 euro accetterei materiali semplici, un microfono singolo per le chiamate e un ANC meno raffinato. Le vedo bene come cuffie economiche da scrivania, università o viaggio. Chi cerca ingombro minimo dovrebbe preferire auricolari true wireless; chi pretende chiamate impeccabili in strada deve salire di fascia.

Per valutare le alternative puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.