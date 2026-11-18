Le SoundPEATS Air5 Pro sono disponibili a 55,99 euro invece di 79,99 euro. La riduzione del 30% rende più accessibile un modello ricco di funzioni per Android: ANC fino a 55 dB, LDAC, aptX Lossless, LE Audio, connessione multipoint e sei microfoni. Vedi SoundPEATS Air5 Pro su Amazon.

Una scelta pensata soprattutto per Android

Il chip Qualcomm QCC3091 permette di supportare diversi codec, tra cui aptX Lossless, mentre LDAC amplia la compatibilità con molti smartphone Android. Il telefono e l’app di streaming devono però essere configurati correttamente: comprare cuffie lossless e poi ascoltare sempre in modalità base limita il vantaggio.

LE Audio guarda ai dispositivi più recenti, ma la disponibilità effettiva dipende dal modello di smartphone e dalla sua versione software. Apprezzo la flessibilità: si può scegliere qualità, stabilità o consumi in base alla situazione.

ANC e chiamate

La cancellazione attiva dichiarata fino a 55 dB punta a ridurre rumori continui di treno, aereo e condizionatore. Non aspettatevi silenzio assoluto, soprattutto con voci vicine, ma la combinazione di ANC e gommini ben sigillati può migliorare molto l’ascolto a volume moderato.

I sei microfoni servono sia all’ANC sia alla voce. In strada vento e traffico restano una prova difficile per qualsiasi TWS, ma la dotazione è adeguata a riunioni e telefonate frequenti. La certificazione IPX5 protegge da sudore e pioggia leggera.

37 ore complessive e ricarica rapida

Gli auricolari arrivano fino a 7,5 ore, mentre la custodia porta il totale dichiarato a 37 ore. Dieci minuti di ricarica possono restituire circa due ore di ascolto: una funzione molto utile quando ci si accorge della batteria scarica poco prima di uscire.

A 55,99 euro sono indicate per chi vuole sperimentare codec evoluti senza entrare nella fascia premium. Il multipoint è prezioso per passare tra PC e telefono, ma può richiedere di rinunciare ad alcune modalità audio ad alta qualità.

Come scegliere tra LDAC e aptX Lossless

Non esiste un codec migliore in ogni situazione. LDAC è molto diffuso su Android e offre profili di qualità elevata; aptX Lossless richiede invece uno smartphone compatibile. In viaggio sceglierei la modalità più stabile, mentre a casa potrei privilegiare la qualità massima. Il contenuto sorgente e il volume d’ascolto contano comunque più della sigla sulla confezione.

Per il gaming controllerei anche la modalità a bassa latenza, sapendo che può aumentare i consumi. Il multipoint, invece, è probabilmente la funzione più utile nel lavoro quotidiano: permette di rispondere al telefono senza scollegarsi manualmente dal computer.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, SoundPEATS Air5 Pro costa 55,99 euro invece di 79,99 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.