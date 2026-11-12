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STRONG porta 5G e Wi-Fi 7 dove manca la fibra: nuovo taglio su Amazon

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Router 5G Wi-Fi 7 bianco in un ufficio domestico affacciato sulla campagna

Il router STRONG con modem 5G e Wi-Fi 7 costa 227,99 euro invece di 399,99 euro su Amazon. È un dispositivo da scrivania: richiede alimentazione e crea una rete domestica inserendo una SIM, senza installare una linea fissa. Può lavorare anche con una connessione cablata e passare al 5G come riserva. Qui puoi controllare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato.

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La qualità dipende prima dalla rete mobile

Il modem supporta velocità 5G dichiarate fino a 3,2 Gbps, ma il risultato reale dipende da copertura, congestione, posizione del router e piano dati. Prima dell’acquisto controllerei la ricezione 5G nel punto in cui verrà installato, i limiti mensili dell’offerta e la velocità in upload, importante per videochiamate e backup.

Wi-Fi 7 BE3600 e cinque antenne interne

La rete locale raggiunge valori teorici fino a 2.882 Mbps sui 5 GHz e 688 Mbps sui 2,4 GHz. Cinque antenne interne curano la copertura senza elementi esterni visibili. I dispositivi devono essere compatibili con Wi-Fi 7 per sfruttarne le funzioni più recenti; quelli meno nuovi si collegheranno con gli standard supportati.

WAN backup e porte Gigabit

La funzione WAN Backup permette di usare una linea cablata come collegamento principale e il 5G in caso di interruzione, oppure di invertire la priorità. Le porte Gigabit LAN/WAN servono per computer, console e altri dispositivi fissi. Il limite è evidente con connessioni superiori al gigabit: le porte non arrivano a 2,5 Gbps.

NFC, WPA3 e uso in seconda casa

WPA3 aggiorna la protezione della rete e l’NFC semplifica il collegamento di smartphone Android compatibili. Lo prenderei in considerazione per una casa in campagna, un ufficio temporaneo o una linea di riserva. Non è un router portatile con batteria e non risolve una copertura mobile scarsa; in quel caso serve prima verificare segnale e posizione.

Per approfondire puoi consultare la guida ai migliori router Wi-Fi con SIM. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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