La confezione con due prese smart Tapo P105 costa 19,90 euro invece di 24,99 euro. Sono 9,95 euro per presa e non serve una centralina separata: si collegano direttamente alla rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz. Il link è affiliato e un eventuale acquisto sostiene il sito senza costi aggiuntivi.

È una promozione adatta a chi vuole automatizzare due funzioni precise, per esempio una lampada in soggiorno e una seconda luce in camera. Comprare il kit senza aver deciso cosa controllare rischia invece di trasformare le prese in altri accessori inutilizzati.

Cosa si può fare dall’app Tapo

Dopo la configurazione, l’app permette di accendere e spegnere il dispositivo collegato anche quando si è fuori casa, vedere se la presa è attiva e impostare orari ricorrenti. Il conto alla rovescia è utile quando si vuole interrompere automaticamente l’alimentazione dopo un intervallo definito. La modalità Assenza alterna accensioni e spegnimenti per simulare attività in casa.

Alexa e Google Assistant aggiungono i comandi vocali. Dire di accendere una lampada è più pratico quando l’interruttore è dietro un mobile, ma il risultato dipende dall’apparecchio collegato. Una luce con interruttore meccanico tende a riaccendersi quando torna la corrente; molti dispositivi con pulsante elettronico restano invece in standby.

P105 e P110 non sono la stessa presa

La P105 gestisce l’alimentazione e le programmazioni, ma non misura i consumi. Chi vuole controllare quanti watt assorbe un apparecchio deve orientarsi su un modello che dichiari espressamente il monitoraggio energetico, come alcune varianti P110. La differenza è importante perché le sigle Tapo sono simili e le pagine Amazon possono mostrare più modelli nello stesso elenco.

Questa confezione utilizza la presa italiana di tipo L e supporta fino a 10 A, entro i limiti dichiarati dal produttore. La userei con lampade, televisori, caricabatterie e altri carichi compatibili. Per stufe, condizionatori, motori o apparecchi con assorbimenti elevati verificherei manuale, potenza e corrente di spunto; una presa connessa non sostituisce le protezioni elettriche.

Il prezzo del kit è il punto forte

A 19,90 euro il vantaggio rispetto alla confezione singola diventa evidente, soprattutto se le due prese hanno già una destinazione. Chi sta costruendo un sistema più ampio può confrontare lampadine, sensori e altri accessori nella nostra guida alla casa intelligente.

Prima dell’ordine controllerei che la pagina riporti P105, due pezzi, presa italiana Tipo L e il prezzo totale di 19,90 euro. L’offerta è stata rilevata il 12 novembre 2026 e può terminare o cambiare. Il vantaggio concreto resta la semplicità: due punti comandabili dal telefono, senza acquistare un hub.