TCL 98Q8C, il TV ZeroBorder largo 2,17 metri crolla al minimo degli ultimi 3 mesi

Il TCL 98Q8C misura quasi 2,18 metri in larghezza: un televisore che cambia davvero la scala del salotto.

Due metri e diciassette centimetri. È larga più o meno così l’immagine di un televisore da 98 pollici in formato 16:9. Il TCL 98Q8C porta questa diagonale fuori dalle sale dedicate e la mette su Amazon a 2.799,90 euro, il prezzo più basso mostrato nel grafico degli ultimi tre mesi.

Il listino è di 4.499 euro: il calo vale 1.699,10 euro, poco meno del 38%.

Prima del pannello, misurerei porte e scale

Novantotto pollici corrispondono a una diagonale di 248,9 cm. Il televisore completo è largo circa 217,9 cm, arriva a 128,9 cm di altezza con i piedini e pesa oltre 60 kg. Il supporto occupa 42 cm in profondità. Sono numeri che vanno presi sul serio: servono un mobile adeguato oppure un fissaggio VESA 600 × 500 mm, una parete libera e una distanza di visione sensata.

Io vivo a Ischia e, davanti a un collo di queste dimensioni, controllerei persino il percorso dalla strada al salotto. Ascensore, pianerottolo e angoli stretti possono diventare più importanti di una porta HDMI in più. È il genere di acquisto per cui dieci minuti con il metro evitano una giornata parecchio complicata.

Su una diagonale da 98 pollici una partita assume proporzioni da piccolo cinema domestico.

Il grafico racconta un calo netto, non una promozione inventata

A maggio il TCL 98Q8C oscillava tra 3.000 e 4.000 euro. A giugno è rimasto a lungo sui 3.500 euro, con una breve risalita intorno a 3.800; da luglio si era stabilizzato a 3.000 euro. L’ultimo movimento lo porta a 2.799,90 euro.

Nel trimestre mostrato il prezzo passa da un massimo vicino a 4.000 euro agli attuali 2.799,90 euro.

Il grafico è impostato su tre mesi, quindi la definizione corretta è minimo degli ultimi tre mesi. Il confronto col listino di 4.499 euro resta comunque impressionante e rende il 98Q8C molto più vicino al prezzo di diversi televisori premium da 75 o 85 pollici.

La diagonale attira il clic, il pannello spiega il prezzo

Su uno schermo così grande ogni limite diventa evidente. TCL ha scelto un pannello QD-Mini LED 4K con fino a 3.840 zone di Local Dimming, luminosità HDR di picco dichiarata a 5.000 nit e rapporto di contrasto nativo indicato in 7.000:1. La retroilluminazione divisa in migliaia di aree serve a tenere più scuri i neri nelle zone buie e a spingere le alte luci dove l’immagine lo richiede, riducendo gli aloni rispetto a soluzioni Mini LED meno evolute.

Il pannello WHVA CrystGlow ha inoltre un rivestimento pensato per limitare i riflessi e un angolo di visione più ampio rispetto ai VA tradizionali. In una stanza grande, dove non tutti siedono perfettamente al centro, è una caratteristica concreta.

Caratteristica Specifiche TCL 98Q8C Schermo 98 pollici, 4K UHD 3840 × 2160 pixel Tecnologia QD-Mini LED con pannello QLED WHVA CrystGlow Local Dimming Fino a 3.840 zone Luminosità HDR Picco dichiarato fino a 5.000 nit Frequenza 144 Hz nativi con Motion Clarity Pro Formati video HDR10+, Dolby Vision IQ Smart TV Google TV, Google Cast e AirPlay 2 Audio Audio by Bang & Olufsen, Dolby Atmos Design Virtually ZeroBorder, profilo sottile Ingombro con supporto Circa 217,9 × 128,9 × 42 cm; peso 60,4 kg Montaggio a parete VESA 600 × 500 mm Classe energetica D

Calcio, cinema e console: qui i 144 Hz hanno spazio per farsi vedere

Il refresh a 144 Hz è interessante per giochi e sport veloci, mentre Dolby Vision IQ e HDR10+ gestiscono i contenuti ad alta gamma dinamica. Il processore AiPQ Pro TSR interviene su movimento, dettaglio e upscaling: lavoro importante perché i canali televisivi e molti video in streaming non partono da una sorgente 4K impeccabile.

C’è poi un impianto integrato ottimizzato da Bang & Olufsen con Dolby Atmos. Lo ascolterei prima di aggiungere una soundbar: in un televisore da 98 pollici l’audio deve riempire una stanza ampia, e partire già con una sezione sonora curata evita di considerare obbligatorio un altro acquisto dal primo giorno. Le recensioni su Amazon, infatti, parlano di un audio eccezionale per una tv.

A 2.799,90 euro il TCL 98Q8C parla a chi ha davvero la parete giusta e vuole l’effetto cinema senza passare a un proiettore. Per confrontare pannelli, sistemi operativi e diagonali più facili da sistemare puoi consultare la nostra guida alle migliori Smart TV Android e Google TV. Qui, però, il dato che rimane in testa è semplice: quasi 2,18 metri di televisore con una cornice praticamente invisibile.

Il prezzo aggiornato del TCL 98Q8C da 98 pollici è disponibile nella pagina Amazon.