TCL 98Q8C, il TV ZeroBorder largo 2,17 metri crolla al minimo degli ultimi 3 mesi
Due metri e diciassette centimetri. È larga più o meno così l’immagine di un televisore da 98 pollici in formato 16:9. Il TCL 98Q8C porta questa diagonale fuori dalle sale dedicate e la mette su Amazon a 2.799,90 euro, il prezzo più basso mostrato nel grafico degli ultimi tre mesi.
Il listino è di 4.499 euro: il calo vale 1.699,10 euro, poco meno del 38%.
Prima del pannello, misurerei porte e scale
Novantotto pollici corrispondono a una diagonale di 248,9 cm. Il televisore completo è largo circa 217,9 cm, arriva a 128,9 cm di altezza con i piedini e pesa oltre 60 kg. Il supporto occupa 42 cm in profondità. Sono numeri che vanno presi sul serio: servono un mobile adeguato oppure un fissaggio VESA 600 × 500 mm, una parete libera e una distanza di visione sensata.
Io vivo a Ischia e, davanti a un collo di queste dimensioni, controllerei persino il percorso dalla strada al salotto. Ascensore, pianerottolo e angoli stretti possono diventare più importanti di una porta HDMI in più. È il genere di acquisto per cui dieci minuti con il metro evitano una giornata parecchio complicata.
Il grafico racconta un calo netto, non una promozione inventata
A maggio il TCL 98Q8C oscillava tra 3.000 e 4.000 euro. A giugno è rimasto a lungo sui 3.500 euro, con una breve risalita intorno a 3.800; da luglio si era stabilizzato a 3.000 euro. L’ultimo movimento lo porta a 2.799,90 euro.
Il grafico è impostato su tre mesi, quindi la definizione corretta è minimo degli ultimi tre mesi. Il confronto col listino di 4.499 euro resta comunque impressionante e rende il 98Q8C molto più vicino al prezzo di diversi televisori premium da 75 o 85 pollici.
La diagonale attira il clic, il pannello spiega il prezzo
Su uno schermo così grande ogni limite diventa evidente. TCL ha scelto un pannello QD-Mini LED 4K con fino a 3.840 zone di Local Dimming, luminosità HDR di picco dichiarata a 5.000 nit e rapporto di contrasto nativo indicato in 7.000:1. La retroilluminazione divisa in migliaia di aree serve a tenere più scuri i neri nelle zone buie e a spingere le alte luci dove l’immagine lo richiede, riducendo gli aloni rispetto a soluzioni Mini LED meno evolute.
Il pannello WHVA CrystGlow ha inoltre un rivestimento pensato per limitare i riflessi e un angolo di visione più ampio rispetto ai VA tradizionali. In una stanza grande, dove non tutti siedono perfettamente al centro, è una caratteristica concreta.
|Caratteristica
|Specifiche TCL 98Q8C
|Schermo
|98 pollici, 4K UHD 3840 × 2160 pixel
|Tecnologia
|QD-Mini LED con pannello QLED WHVA CrystGlow
|Local Dimming
|Fino a 3.840 zone
|Luminosità HDR
|Picco dichiarato fino a 5.000 nit
|Frequenza
|144 Hz nativi con Motion Clarity Pro
|Formati video
|HDR10+, Dolby Vision IQ
|Smart TV
|Google TV, Google Cast e AirPlay 2
|Audio
|Audio by Bang & Olufsen, Dolby Atmos
|Design
|Virtually ZeroBorder, profilo sottile
|Ingombro con supporto
|Circa 217,9 × 128,9 × 42 cm; peso 60,4 kg
|Montaggio a parete
|VESA 600 × 500 mm
|Classe energetica
|D
Calcio, cinema e console: qui i 144 Hz hanno spazio per farsi vedere
Il refresh a 144 Hz è interessante per giochi e sport veloci, mentre Dolby Vision IQ e HDR10+ gestiscono i contenuti ad alta gamma dinamica. Il processore AiPQ Pro TSR interviene su movimento, dettaglio e upscaling: lavoro importante perché i canali televisivi e molti video in streaming non partono da una sorgente 4K impeccabile.
C’è poi un impianto integrato ottimizzato da Bang & Olufsen con Dolby Atmos. Lo ascolterei prima di aggiungere una soundbar: in un televisore da 98 pollici l’audio deve riempire una stanza ampia, e partire già con una sezione sonora curata evita di considerare obbligatorio un altro acquisto dal primo giorno. Le recensioni su Amazon, infatti, parlano di un audio eccezionale per una tv.
A 2.799,90 euro il TCL 98Q8C parla a chi ha davvero la parete giusta e vuole l’effetto cinema senza passare a un proiettore. Per confrontare pannelli, sistemi operativi e diagonali più facili da sistemare puoi consultare la nostra guida alle migliori Smart TV Android e Google TV. Qui, però, il dato che rimane in testa è semplice: quasi 2,18 metri di televisore con una cornice praticamente invisibile.
Il prezzo aggiornato del TCL 98Q8C da 98 pollici è disponibile nella pagina Amazon.
- Design senza bordi (ZeroBorder): la serie Q8C rivoluziona...
- QD Mini LED: l'esclusiva tecnologia di retroilluminazione crea un...
- Pannello CrystGlow HVA: la tecnologia avanzata a cristalli...