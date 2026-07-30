TECLAST T65 a 189,19 euro: tablet Android 16 da 13,4″ con tastiera e 4G

Il TECLAST T65 abbina un display da 13,4 pollici alla tastiera, alla custodia e al pennino inclusi nel bundle Amazon.

Il TECLAST T65 con Android 16, schermo da 13,4 pollici a 120 Hz, connettività 4G LTE e otto accessori scende a 189,19 euro su Amazon. Il prezzo iniziale è di 219,99 euro: per ottenere quello effettivo bisogna selezionare la casella promozionale nella pagina, così da applicare lo sconto di 30,80 euro mostrato nel riepilogo dell’ordine.

Rispetto al modello visto ieri, ha più RAM fisica, un ampio display generoso e può adattarsi a più utilizzi pratici.

È venduto da Teclast Shop e spedito da Amazon, una combinazione che rende più semplice la gestione della consegna e di un eventuale reso. A meno di 190 euro non si compra soltanto un tablet molto grande, ma una confezione con tastiera, custodia, penna e altri accessori. Proprio perché la dotazione sembra generosa, vale la pena distinguere i vantaggi reali dalle cifre commerciali.

Il display da 13,4 pollici è il motivo principale per guardarlo

Il T65 utilizza un pannello IPS da 13,4 pollici con risoluzione 1920 × 1200 pixel, rapporto 16:10 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. È sensibilmente più grande dei comuni tablet economici da 10 o 11 pollici: la superficie aggiuntiva aiuta nei video, nei documenti affiancati, nelle pagine web e nelle applicazioni con molti controlli.

I 120 Hz rendono più fluidi lo scorrimento e le animazioni, ma non aumentano la potenza del processore. La risoluzione Full HD è adeguata al prezzo e al formato, pur avendo una densità inferiore a quella di un costoso pannello 2K o 3K. A normale distanza di utilizzo l’equilibrio è ragionevole; tenendolo molto vicino, caratteri e dettagli non saranno affilati come su un modello premium.

Il corpo in alluminio misura 310 × 201 × 8,5 millimetri e pesa circa 720 grammi. Non lo definirei un tablet agile da tenere con una mano: è più vicino a un piccolo portatile senza cerniera. Il formato dà il meglio su un tavolo, dentro la custodia a supporto o appoggiato sulle gambe per periodi brevi.

Unisoc T7280: adatto agli usi quotidiani, non al gaming pesante

Il processore è un Unisoc T7280 octa-core con due Cortex-A75 fino a 2,2 GHz e sei Cortex-A55 a 1,8 GHz, affiancati dalla GPU Mali-G57 MP1. È una piattaforma economica pensata per navigazione, posta, streaming, videochiamate, documenti e giochi non troppo impegnativi.

Non lo sceglierei per montaggio video complesso, disegno professionale o titoli tridimensionali con dettagli elevati. Il display a 120 Hz può aggiornarsi molto velocemente, ma nei giochi è il processore a stabilire quanti fotogrammi vengono realmente prodotti. Aspettarsi 120 fps soltanto perché sulla scheda compare “120 Hz” sarebbe un errore.

I 26 GB non sono 26 GB di RAM fisica

La pagina Amazon somma la RAM reale alla memoria virtuale ricavata dall’archiviazione e pubblicizza un totale di 26 GB. La scheda ufficiale del T65 indica configurazioni con 6 o 8 GB fisici e memoria espansa via software; in questo bundle la parte aggiuntiva viene quindi ottenuta riservando spazio dei 128 GB interni.

La distinzione conta. La RAM virtuale è più lenta di quella fisica e può aiutare a trattenere qualche applicazione, ma non rende il T65 equivalente a un computer con 26 GB reali. Per giudicare le prestazioni considererei soprattutto gli 8 GB fisici della configurazione superiore e il processore Unisoc, non il numero più grande stampato nel titolo.

I 128 GB di archiviazione sono invece concreti, al netto dello spazio già occupato da Android e dalle applicazioni preinstallate. Amazon dichiara schede TF fino a 4 TB, mentre la pagina ufficiale TECLAST parla di espansione microSD e nella descrizione indica fino a 1 TB. Prima di acquistare una scheda da capacità eccezionalmente alta verificherei quindi il limite riconosciuto dalla specifica unità.

Tastiera e custodia lo rendono più versatile, non un vero portatile

Il bundle comprende otto accessori e nel titolo vengono indicati esplicitamente tastiera, custodia, pennino e adesivi per adattare i tasti. Nelle immagini dell’offerta compaiono anche alimentatore, cavo e adattatore OTG. È una dotazione utile perché evita diversi acquisti separati, ma controllerei l’elenco aggiornato della confezione prima dell’ordine.

Io lavoro ogni giorno su un MacBook Pro e non sostituirei il computer con questo TECLAST per gestire siti, fogli molto complessi o lunghe sessioni di scrittura. Lo vedo meglio come macchina secondaria: rispondere a qualche email, correggere un documento, controllare una dashboard o seguire una riunione senza portare il portatile principale.

La tastiera inclusa offre comunque un vantaggio concreto rispetto alla digitazione sullo schermo. Il pennino, invece, va interpretato con prudenza: non viene dichiarato un digitalizzatore attivo con sensibilità alla pressione. Lo considererei uno stilo capacitivo per tocchi, selezioni e appunti elementari, non un’alternativa alle penne dei migliori tablet con penna.

Il grande schermo si presta bene agli impieghi domestici: ricette, video, lettura e contenuti consultati lasciando il tablet sul suo supporto.

Adoro cucinare e questo è uno degli utilizzi che trovo davvero credibili: lasciare il tablet sul tavolo, lontano da acqua e fornelli, per seguire una ricetta o confrontare più procedimenti. Un pannello da 13,4 pollici è molto più leggibile dello smartphone e la custodia inclusa evita di cercare un supporto separato.

4G LTE e doppia SIM: attenzione a non confonderli con il 5G

Il TECLAST T65 può collegarsi alle reti mobili 4G LTE e ospita due Nano SIM tramite un carrellino ibrido condiviso con la microSD. È un vantaggio per chi lavora fuori casa o vuole usare una SIM dati senza dipendere dall’hotspot dello smartphone.

La dicitura “5G WiFi” presente nel titolo non indica connettività mobile 5G. Significa che il tablet supporta il Wi-Fi dual band sulle frequenze di 2,4 e 5 GHz; la parte cellulare resta 4G. Completano la dotazione Bluetooth 5.0, GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo.

La presenza del GPS e della SIM può essere comoda durante i viaggi, ma dimensioni e peso invitano a ragionare bene. Quando mi sposto fra aliscafo, aeroporto e auto a noleggio preferisco dispositivi che non appesantiscano la borsa: sceglierei il T65 se avessi davvero bisogno del grande schermo, non come sostituto disinvolto di un tablet compatto.

Widevine L1, audio stereo e jack da 3,5 mm

La certificazione Widevine L1 consente alle piattaforme compatibili di abilitare lo streaming in alta definizione. Non garantisce automaticamente la massima qualità in ogni applicazione: contano anche il piano sottoscritto, la certificazione riconosciuta dal singolo servizio e la connessione. Su un display così grande resta comunque una caratteristica importante.

L’audio è affidato a due altoparlanti stereo e rimane disponibile il jack da 3,5 mm, utile con cuffie cablate e impianti più vecchi. Chi cerca soprattutto un dispositivo da divano per film e serie trova qui una combinazione interessante; per confrontarla con alternative più raffinate può consultare la guida ai migliori tablet qualità-prezzo.

Batteria da 8.000 mAh e ricarica lenta

Questa configurazione viene proposta con una batteria da 8.000 mAh. La capacità è buona in assoluto, ma deve alimentare un pannello molto ampio e fino a 120 Hz; autonomia e consumi varieranno parecchio fra video, navigazione LTE, luminosità e frequenza scelta.

La ricarica dichiarata è USB-C a 5V/2A, quindi circa 10 W. Non è rapida per una batteria di questa dimensione e una carica completa richiederà pazienza. In compenso, l’alimentatore compare fra gli accessori mostrati nell’offerta: controllerei soltanto che sia effettivamente incluso nel bundle selezionato.

Fotocamere, Android 16 e aggiornamenti

La fotocamera posteriore è da 13 MP, accompagnata da un sensore ausiliario e dal flash; quella anteriore è da 5 MP. Sono numeri adatti a scansioni, videochiamate e foto occasionali, non a sostituire uno smartphone moderno. Su un tablet da 720 grammi, del resto, la fotografia non è il caso d’uso principale.

Android 16 è recente e porta un’interfaccia più adatta al multitasking, controlli sui permessi e strumenti come barra laterale e finestre mobili. “Gemini AI” significa accesso ai servizi e all’assistente di Google, non la presenza di una potente NPU dedicata. La pagina ufficiale non indica inoltre un calendario pluriennale di aggiornamenti: chi considera fondamentale il supporto software dovrebbe tenerne conto.

Le recensioni sono positive, ma il bundle va provato tutto

Al momento della verifica Amazon mostra una media di 4,6 stelle su 5 con circa 270 valutazioni. È un segnale favorevole, pur non sostituendo una prova personale. Con un prodotto composto da tablet, custodia, tastiera, penna e adattatori verificherei subito ogni elemento, senza aspettare la fine del periodo utile per il reso.

I controlli essenziali sono display e touch su tutta la superficie, corretta frequenza a 120 Hz, memoria effettivamente rilevata, entrambe le SIM, microSD, Wi-Fi a 5 GHz, GPS, tastiera e ricarica. Installerei anche gli aggiornamenti disponibili e proverei lo streaming HD nelle applicazioni che uso davvero.

A chi consiglierei il TECLAST T65

Lo sceglierei per studio leggero, video, lettura, ricette, navigazione, documenti e lavoro occasionale con tastiera. Il prezzo sotto i 190 euro, il grande pannello a 120 Hz e il 4G LTE compongono un’offerta difficile da replicare con marchi più blasonati.

Lo eviterei se servono prestazioni elevate, una penna precisa, ricarica rapida, fotocamere importanti o aggiornamenti garantiti per molti anni. È un tablet economico che investe quasi tutto su dimensioni, connettività e accessori. Per confrontare soluzioni meno ingombranti rimane utile la guida ai migliori tablet economici.

Scheda tecnica del TECLAST T65

Caratteristica Specifiche Modello TECLAST T65, configurazione Android 16 con 128 GB Display IPS da 13,4 pollici, 1920 × 1200 pixel, formato 16:10 Frequenza di aggiornamento Fino a 120 Hz Processore Unisoc T7280 octa-core: 2 Cortex-A75 a 2,2 GHz e 6 Cortex-A55 a 1,8 GHz Grafica Arm Mali-G57 MP1 a 850 MHz RAM Fino a 8 GB fisici; la pagina Amazon include memoria virtuale nel totale commerciale di 26 GB Archiviazione 128 GB interni, espandibili tramite microSD/TF Sistema operativo Android 16 con servizi Google e Gemini Streaming Google Widevine L1 Fotocamere 13 MP posteriore con sensore ausiliario e flash; 5 MP anteriore Batteria 8.000 mAh nella configurazione dell’offerta Ricarica USB-C, 5V/2A Rete mobile 4G LTE, doppia Nano SIM con carrellino ibrido Wi-Fi Dual band 2,4 e 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Navigazione GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo Audio Due altoparlanti stereo e jack da 3,5 mm Sensori Gravità, luminosità, prossimità, Hall, giroscopio e bussola Dimensioni 310 × 201 × 8,5 mm Peso Circa 720 grammi Bundle Otto accessori dichiarati; tastiera, custodia, pennino e adesivi per tastiera esplicitamente indicati Colore Space Gray ASIN B09FL29NDX

Specifiche confrontate con la scheda ufficiale TECLAST T65 e con la pagina Amazon dell’offerta. La famiglia T65 comprende più configurazioni: RAM, batteria, memoria e accessori vanno verificati sul bundle selezionato. Prezzo, promozione, disponibilità e condizioni di vendita possono cambiare.

Il mio verdetto sul TECLAST T65 a 189,19 euro

A 189,19 euro il TECLAST T65 è interessante soprattutto per chi vuole il massimo spazio visivo spendendo poco. Display da 13,4 pollici a 120 Hz, Android 16, 4G LTE, 128 GB e bundle con tastiera e custodia sono argomenti concreti, non semplici dettagli da scheda tecnica.

Lo comprerei però con aspettative corrette: i 26 GB includono memoria virtuale, il processore è di fascia economica, il pennino non risulta attivo e la ricarica da 10 W è lenta. Chiariti questi limiti, lo sconto di 30,80 euro e la spedizione gestita da Amazon rendono l’offerta convincente per studio, intrattenimento e lavoro leggero.