Il TP-Link Archer NX505 scende da 259,99 a 219,99 euro. Lo sconto del 15% non è il più vistoso del Black Friday, ma riguarda un router 5G recente che può risolvere un problema concreto: portare una connessione veloce dove fibra e rete fissa non arrivano bene.

Si inserisce la SIM, ma prima va controllata la copertura

Il router accetta una nano SIM e condivide la rete mobile con i dispositivi di casa. TP-Link dichiara download 5G fino a 6,47 Gbps, un massimo teorico che non rappresenta la velocità garantita: operatore, banda disponibile, congestione e posizione nell’edificio fanno una differenza enorme.

Prima dell’acquisto farei una prova con uno smartphone 5G e la stessa SIM nel punto in cui verrà collocato il router. Una buona offerta non può compensare un segnale debole o un piano dati con limiti poco chiari.

Wi-Fi 6 AX3000 e tre porte Gigabit

Wi-Fi 6 dual band fino a 2.402 Mbps a 5 GHz e 574 Mbps a 2,4 GHz;

una porta Gigabit WAN/LAN e due porte Gigabit LAN;

slot nano SIM e compatibilità 5G, 4G e 3G;

supporto EasyMesh;

due connettori TS-9 per antenne mobili esterne.

Le porte cablate sono importanti per TV, console e computer fissi. La WAN/LAN permette inoltre di usare l’NX505 come router tradizionale con modem fibra o DSL: se in futuro arriva una linea migliore, il dispositivo non diventa necessariamente inutile.

EasyMesh aiuta, ma non crea segnale dal nulla

Con dispositivi compatibili si può estendere una sola rete Wi-Fi in più stanze. È utile nelle case lunghe o su più piani, ma il nodo principale deve comunque ricevere bene il 5G. Un extender migliora la distribuzione interna, non la qualità del collegamento mobile in ingresso.

Dove lo userei

Lo vedo bene in case vacanza, seconde abitazioni, uffici temporanei e zone dove l’attivazione della linea fissa è lenta. Può essere anche una connessione di riserva, purché il piano mobile consenta traffico sufficiente. Non lo comprerei senza verificare bande dell’operatore, copertura indoor e condizioni della SIM.

A 219,99 euro il rapporto tra 5G, Wi-Fi 6 e porte Gigabit è interessante. Nel riepilogo controllerei il modello NX505 da interno, perché nella famiglia TP-Link esistono varianti con nomi e caratteristiche simili.